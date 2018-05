Uno de cada cinco pisos solo dura dos días en el mercado de alquiler en Málaga capital

Alquilar una vivienda en Málaga capital se está convirtiendo casi en una odisea porque la proliferación de inmuebles arrendados para uso turístico está disminuyendo de manera considerable la oferta de pisos para larga temporada y los pocos que hay están disparados de precio. Aún así hay colas y listas de espera en las inmobiliarias y hay pisos que, literalmente, vuelan del mercado. El portal inmobiliario Idealista publicó ayer un curioso informe sobre el porcentaje de pisos en alquiler que son arrendados en menos de 48 horas desde que salen al mercado, lo que han llamado los alquileres inmediatos. En el caso de Málaga capital son el 20%, es decir, uno de cada cinco pisos que sale en alquiler encuentra cliente en apenas dos días, algo que no es extraño teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente.

En Málaga la demanda de alquiler es fuerte y hay muchas personas que pillan la oportunidad en cuanto sale, incluso aunque la vivienda no reúna todo sus deseos, porque saben que va a ser difícil encontrar otro. El conocido refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando toma protagonismo en el mundo del alquiler, que está viviendo una situación realmente surrealista. Numerosos propietarios están enviando cartas a sus inquilinos para pedirles que dejen el piso. Unos argumentan que lo quieren para algún familiar o para venderlo y otros directamente reconocen que lo quieren destinar a viviendas turísticas. En algunos casos el inquilino consigue convencer al dueño a cambio de un fuerte aumento de la mensualidad y en otros no hay pacto posible, engordando el mercado. Ya han surgido varios colectivos como protesta a esta tendencia, como se apreció en la manifestación celebrada el pasado sábado bajo el lemaMálaga no se vende.

Málaga tiene uno de los porcentajes más altos de España de alquileres inmediatos, pero el fenómeno está generalizado en el país. Pamplona es la capital más complicada, pues el 36% de los pisos desaparecen en dos días, mientras que en Santa Cruz de Tenerife es el 28% o en San Sebastián el 27%. En Barcelona, donde la oferta es mayor, están en el 20%, en Madrid en un 18%, y en Sevilla en un 20%. Las viviendas que antes se alquilan son las que tienen un precio entre los 500 y los 750 euros mensuales.