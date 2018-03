La plantilla del Metro denuncia que la empresa "no quiere llegar a un acuerdo real"

La plantilla del Metro de Málaga, que mantiene una huelga en Semana Santa, lamentó ayer que la empresa "no quiere llegar a un acuerdo real" y añadió, tras aclarar que los empleados no pueden estar de acuerdo en algunos puntos de la propuesta de la empresa, que ésta "hace un enfoque sin pensar en las necesidades de sus trabajadores". Además, pidieron a Metro Málaga que "hagan un ejercicio de transparencia y que no intenten enfrentar a la sociedad malagueña con operadores y técnicos, que son las verdaderas víctimas de este conflicto".

Los trabajadores criticaron que "es muy fácil hablar de grandes cifras y decir que no llegamos a un acuerdo", como manifestó Metro Málaga el pasado viernes, al tiempo que incidieron en que "no han sido los trabajadores del Metro los que han roto las negociaciones". En este punto, señalaron, en primer lugar, que son los trabajadores los que no entienden "que habiendo presentado una propuesta económica, menor a la que la empresa propone, la empresaria la rechace", lamentando que la empresa "camufla su subida salarial -más generosa en principio- en variables de dudoso interés general". "No es solo cuestión de dinero", afirmaron los trabajadores en un comunicado, al tiempo que añadieron que "cualquiera que conozca a algún trabajador de Metro de Málaga conoce nuestras condiciones y nuestras dificultades para conciliar con las familias", precisando que "es por ellos, por nuestras familias, por los que hemos iniciado esta situación".

Por otro lado, afirmaron que los trabajadores de Metro "no pueden estar de acuerdo en muchos de los puntos que la empresa ofrece como propuestas", siendo una de ellas que "premia el no absentismo, tanto individual como colectivo.