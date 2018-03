La plantilla del suburbano acuerda más movilizaciones

La asamblea promovida por el comité de huelga con los colectivos de operadores de línea y técnicos de operaciones de la empresa Metro Málaga, en huelga durante la Semana Santa, acordó por unanimidad el promover un nuevo calendario de movilizaciones, que será anunciado próximamente. El paro que se viene desarrollando desde el pasado viernes se deja notar de manera ya continuada desde ayer hasta las 03.15 del sábado. El seguimiento de esta huelga está siendo del 100%, según el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, quien precisó que sólo están funcionando los servicios mínimos.

De otro lado, la asamblea, que tuvo lugar el pasado martes, expresó su malestar por el comunicado de la empresa sobre la subida salarial y "expone que la subida salarial fija es de aproximadamente un 6%, lo que viene a ser mensualmente una subida de 85 euros, las nóminas de los conductores rondan entre los 1.300 y 1.400 euros". En este sentido, aclararon que "la subida económica que plantean en total es menor que los más de 500.000 euros de descuadre de la masa salarial".

Al respecto, los trabajadores señalaron que en la misma medida en que se dio información sobre los salarios de los operarios, se tendría que haber hecho lo propio con los sueldos de los directores.

El cónclave de trabajadores del Metro rechazó por unanimidad la distribución económica propuesta por la empresa. "No puede limitar sus derechos como trabajadores en el plus de competitividad que ha ofrecido la empresa; ese plus provocaría que conductores y técnicos acudan enfermos al trabajo aumentando la peligrosidad para los usuarios del Metro", dijeron desde el comité. En cuanto a los servicios mínimos anunciados, el Miércoles Santo disminuyó el número de trenes desde las 14.00, pasando cada 12 minutos. Un intervalo que se mantuvo hasta las 02.30 de hoy. Desde esa hora hasta las 11:00 de hoy la frecuencia es de un tren cada 15 minutos.