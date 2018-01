La plataforma contra el CIE pide una investigación por la muerte del inmigrante en Archidona

El hermano del inmigrante fallecido el pasado viernes en el centro penitenciario de Archidona, Ahmed Bouderbala, ha pedido este martes que se lleve a cabo una investigación "al detalle" sobre lo ocurrido y que "no se expulse a los internos ya que pueden ser testigos". Así, ha explicado que "hablaba a diario" con su hermano, quien le contaba que "había violencia" física, pero no era alguien "deprimido", sino que era "muy alegre y positivo".

"Ha muerto en circunstancias opacas", ha establecido Ahmed Bouderbala, añadiendo que no era el perfil de alguien "deprimido o una persona que podría suicidarse. Era deportista, una persona joven, era muy alegre y positivo: la última persona a pensar que se podría suicidar", ha lamentado.

Mohamed se quejaba de que "no estaban bien, de la comida, del frío, pero no de la vida ni dijo que iba a suicidarse, estaba muy positivo. Yo no tuve indicios", ha asegurado Ahmed. Además, ha señalado que es el cuarto día desde que conoció la noticia y aún no le han dejado ver a su hermano.

Las supuestas agresiones físicas "eran como el menú", ha explicado, al tiempo que ha aclarado que "para ellos -los policías- estaban poniendo orden, pero con violencia", ha apuntado. "El último día que fui a ver a mi hermano estaba con las esposas puestas", ha destacado.

En ese sentido, ha apuntado que "mi hermano había venido a Europa para mejorar su vida, no para delinquir ni matar a alguien, ni para que lo maten", ha dicho, al tiempo que ha insistido en pedir "una investigación muy concreta, al detalle, para saber realmente qué ha ocurrido".

Asimismo, desde la Plataforma Ciudadana contra el CIE, presente en la rueda de prensa en la que han intervenido familiares de varios internos del centro penitenciario, han exigido que se abra una investigación "independiente", para lo que es necesario que no se continue con las expulsiones, ya que "todos los internos son susceptibles de haber sido testigos de los hechos", ha señalado el portavoz Daniel Machuca.

Si se expulsa a los testigos la investigación "no va ser veraz ni fiel", ha apostillado Machuca. "Lo que nos cuentan las familias y los recursos audiovisuales que circulan por las redes sociales nos han alertado de que están sucediendo momentos totalmente reprobables", describiendo imágenes de uno de un vídeo.

Por otro lado, ha expresado su sorpresa por la muerte de Mohamed Bouderbala, pues "si supuestamente ha sido un suicidio, algo que se tendrá que confirmar cuando se finalice la investigación, nos sorprende que bajo la custodia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional se haya podido suicidar un interno en un centro penitenciario".

"Es algo totalmente condenable y queremos saber cómo ha podido llegar a suceder", ha apostillado. Por su parte, Rubén Quirante, otro de los portavoces de la plataforma, ha indicado que "desde el principio, todo el proceso ha sido ilegal".

"Desde que se encarceló a 577 inmigrantes, a meterlos en una cárcel; expulsar sabiendo que hay menores; estar custodiados por la Unidad de Intervención Policial, lo que conlleva a esas escenas de violencia; no facilitar horario de visitas; o ver a los familiares por medio de una mampara", ha apuntado Quirante, quien ha incidido en que todos esos procedimientos "no son dignos de un país como España y de una Unión Europea que se quiere democrática".

Además, ha añadido que es una "auténtica aberración" que tras una muerte se permita seguir expulsando a posibles testigos, pues "sabemos que ayer se expulsó a unos 80 inmigrantes, y hoy se va a volver a hacer".

Por ello, ha pedido que "si se pretende tener cordura, por parte del juez y del Ministerio del Interior, se paralicen de inmediato las expulsiones para que de verdad se sepa qué ocurrió dentro de esa cárcel y qué le pasó realmente a Mohamed".

Así, ha indicado que "si a día de hoy se sigue expulsando a testigos potenciales es por voluntad", ya que "si se quiere una investigación transparente se tienen que paralizar las expulsiones; es incompatible una cosa con la otra", ha asegurado.

Por otra parte, por una videoconferencia desde París ha hablado Mohamed Tellal, cuyo primo también está interno en la cárcel de Archidona. "Por lo que me dice, no se puede vivir dentro de una cárcel en esas condiciones: no hay comida suficiente, hace frío y no hay agua potable", ha afirmado.

Asimismo, ha detallado que "de vez en cuando padecen violencia policial. Una cosa es intentar que haya tranquilidad dentro del centro y otra utilizar métodos violentos".

"La situación psicológica de los detenidos es muy baja porque ellos al venir de Argelia pensaban estar en un centro de internamiento y encontrarse una cárcel en esas condiciones juega un papel nefasto a nivel psicológico", ha indicado. También se han quejado de que no reciben la asistencia sanitaria adecuada.

Por su parte, también Mohamed Bensekrane, que tiene un hermano dentro del centro penitenciario, ha pedido una investigación "que esclarezca los hechos de verdad", apuntando que también según le cuenta su hermano sufren violencia.

"Esa gente ha venido aquí para mejorar su vida, no para ser considerado como un criminal", ha lamentado. "Ellos entienden que podían meterlos en un centro, pero no en una cárcel", ha asegurado. Así, han apuntado que, según cuentan internos, la tarde que murió el hombre supuestamente "les habían pegado a todos".