El plato de lentejas

Incluía Albert Camus la obstinación entre las virtudes de lo que consideraba el buen periodismo (las otras tres, por si a alguien le pica la curiosidad: lucidez, ironía y desobediencia). Sucede, sin embargo, que a estas alturas la obstinación trasciende con mucho la labor del reportero para erigirse como argumento propio de la moral kantiana: conviene que todos nos pongamos un poco pesados con determinadas cosas, vengamos de donde vengamos, vayamos a donde vayamos. A los malagueños, por suerte, esto de ponernos pesados se nos da de maravilla, así que ya tenemos un trecho ganado. El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y portavoz de Icomos (órgano consultor de la Unesco para cuestiones relativas al patrimonio) volvió a advertir el otro día sobre el impacto irreversible que el rascacielos proyectado en el Puerto tendrá en Málaga, y puso sobre la mesa la necesidad de que los malagueños sean conscientes "de lo que vale el paisaje de la ciudad y de que no debemos venderlo como un plato de lentejas porque nos digan que vamos a ser más modernos o que se necesitan hoteles de cinco estrellas para crear puestos de trabajo". Y sí, en ésas estamos unos cuantos. Lo que pasa es que cunde ya la impresión de que estas advertencias no servirán para nada: la torre se hará porque hay demasiados intereses puestos en que así sea, y punto. El proyecto sigue su curso ya de forma un tanto soterrada, sin el canto de las bondades del edificio al que asistimos hace unos meses. Ya no hace falta que Juan Cassá meta prisa, ni que algún consejero de la Junta nos explique hacia dónde tendríamos que mirar para no ver la torre una vez construida si es que no nos gusta. Ha sido tal el grado de desfachatez que ahora este silencio parece un bálsamo, pero la nave va a la espera de que empiece la obra y entonces salgamos definitivamente de dudas. ¿Qué podemos hacer, mientras tanto? Pues eso: ponernos pesados. Al menos, los cuatro que consideramos que esta iniciativa es un atentado que aniquilará uno de los pocos valores patrimoniales de una ciudad como Málaga, que no cuenta con muchos tesoros monumentales pero que tiene en su paisaje, único y hermoso, una carta de presentación fidedigna de su historia, su presente y su futuro. Seguiremos insistiendo porque no nos queda otra opción. Ponía Fernández como ejemplo de lo que nos espera a la propia Sevilla, cuyo paisaje histórico "ha cambiado radicalmente hasta convertirse en el de una ciudad plana con un rascacielos que lo empequeñece todo". Precisamente, el éxito de la Torre Pelli es uno de los argumentos esgrimidos con más vehemencia entre los defensores y promotores del rascacielos malagueño. Todo encaja, entonces.

Siempre me ha gustado mucho la representación antiguotestamentaria del plato de lentejas como símbolo por el que alguien puede estar dispuesto a renunciar a la primogenitura. Tengo la impresión, sin embargo, de que en lo que a la torre se refiere se ha señalado el precio a pagar a cambio de la aniquilación del paisaje no tanto en la creación de empleo (que es un argumento absoluto, rotundo, axiomático: ¿quién en su sano juicio va a oponerse a la creación de empleo, con la falta que hace? Otra cosa es que se pueda crear empleo de otra manera, sin que el medio natural salga perjudicado) sino en un determinado ideal de ciudad por el que muchos estarán encantados de pagar, ciertamente, lo que haga falta. Lo que se nos promete a cambio del paisaje es el símbolo (sí, como las lentejas) de una ciudad pujante, poderosa, moderna, que compite con otras en altura (lo que no deja de ser un criterio harto interesante en lo relativo a la competición entre ciudades) y mira a la perdedoras con arrogancia. Una ciudad adscrita al poder, al producto, a la marca: una continua publicidad de sí misma. Una ciudad a la que habrá que empezar a llamar city, que aspira a verse convertida en capital de negocios, de cultura, de deporte, de innovación, de muchas cosas. Una ciudad, en fin, que no existe. Y que, más aún, no puede existir. Al menos en Málaga. Quienes esperaban grandes colas en la noria del Muelle Heredia que tantos compararon con el London Eye hoy pasan de largo ante un muerto de cestas vacías, pero es que Málaga no puede ser eso. Es otra cosa. Ni mejor, ni peor. Descubrir sus valores reales, los que ya tiene y de los que no hay por qué prescindir, es un ejercicio maravilloso. Y sí, con un buen uso de la política estos valores pueden ser rentables. Insistiremos, claro. Qué remedio.