Los policías locales responden al alcalde: "Ni que fuéramos niños"

La recomendación que el martes hizo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a los policías locales en unas jornadas sobre convivencia ciudadana, en las que les pedía que estando de servicio hablaran entre ellos "lo justo" para proporcionarle al ciudadano un trato "atento", ha provocado malestar en gran parte de la plantilla. Son varios los agentes que entienden que el regidor insinuó que no saben "comportarse". "Se permite tirarnos de las orejas como a críos en un acto de homenaje a la Policía Local, en lugar de ensalzar su labor", señaló uno de ellos. Otros efectivos, al tener conocimiento de las declaraciones, ironizaron al respecto: "Me habré de poner el contador cuando hable con los compañeros".

Las fuentes consultadas indicaron que no es la primera vez que el regidor hace referencia a la importancia de evitar dialogar en exceso y formar "corros" cuando se encuentren en la calle, sino que ya lo había planteado en alguna visita protocolaria. Esta vez, para justificar el encargo, argumentó que se debe compensar, con una "postura muy amable y de cercanía", "la imagen que inevitablemente" se transmite a los infractores cuando son sancionados. De la Torre animó así a los efectivos a ser siempre "muy educados" y a estar "atentos a todo".

Piden al regidor que también los concejales sean más respetuosos durante los plenos

El portavoz del Sindicato independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) en Málaga, Manuel Troyano, considera que está "fuera de lugar" plantear que "se hable menos" en el contexto de una jornada que se enmarca dentro de la celebración del 175 aniversario del Cuerpo policial, aunque comparte la "empatía" que debe demostrarse al denunciar a una persona. "Ha sentado muy mal, ni que fuéramos niños. Es una retahíla que tiene desde hace unos años. Parece que los policías nos dedicamos solo a hablar en la calle", apostilló el responsable sindical, que asegura que otra sugerencia "histórica" está relacionada con el uso limitado de gafas de sol. "En Málaga son necesarias porque estamos a pleno sol y evitan lesiones oculares", resaltó. Por su parte, el secretario general del sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Málaga manifestó que las palabras del regidor han sido "desafortunadas" y defendió la correcta labor que desempeña el colectivo. "Si estamos en grupo en distintas ocasiones es porque estamos debatiendo cualquier servicio que tenemos encomendado o bien nuestros superiores nos están dando instrucciones de los mismos", añadió.

Otros efectivos aprovecharon la coyuntura para lanzar un mensaje a De la Torre: que los concejales, durante los plenos municipales, se muestren también "más respetuosos" con los miembros de otros grupos políticos y no se distraigan con el teléfono o cualquier dispositivo electrónico. Asimismo, criticaron las condiciones lamentables que, recalcaron, presentan los vehículos en los que a diario tienen que patrullar, y recordaron que, a día de hoy, no todos los policías locales cuentan con su chaleco antibalas. Además, piden al alcalde que se preocupe en mayor medida por la seguridad. "Siguen sin llegar y ni se les espera. Después del verano contaremos con unos 200, que no servirán para dotar a toda la plantilla", afirmó el portavoz de SIP-AN.