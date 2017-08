"Los políticos se están encargando de hacer daño a la tauromaquia"

C ON la sapiencia de una figura de época y la ambición de un novillero el maestro de Chiva regresa a una de sus plazas predilectas, donde estrenará el espectáculo Crisol.

-¿Por qué ha elegido Málaga para el estreno de Crisol?

La figura del toreo tiene que demostrar que es capaz de lidiar distintos encastes y en distintas plazas"

- Málaga reúne unas condiciones muy buenas para hacer Crisol. Una de las cosas que también me han influido mucho es el trato que siempre he tenido en Málaga y el cariño conseguido después de tantos años. La afición de La Malagueta es muy buena y con una gran sensibilidad y, además, es una ciudad cultural muy importante y Crisol es un espectáculo donde se van a fundir otras artes que están presentes dentro de nuestra cultura.

- La inclusión de Javier Conde en el cartel de la Picassiana, ¿fue a propuesta suya?

- Sí, Javier es un torero mágico que encaja perfectamente con lo que se busca en este tipo de espectáculo y además es un torero malagueño. Hace unos años que no torea en Málaga y es como una reaparición de él en su tierra. Aparte de la admiración que le tengo, en Crisol se busca que el torero escuche la música y toree al compás. En ese sentido, es un torero muy musical y mágico y su toreo nos puede hacer vibrar.

- Usted que es un torero que se reinventa cada año, ¿veremos novedades en su tauromaquia en la Picassiana?

- Espero que la inspiración surja. Vamos a estar constantemente sorprendiéndonos por los acontecimientos que van haber. Todo depende de los toros, que tienen que poner de su parte y eso sí que no lo controlamos, pero en este caso sí que podemos garantizar un espectáculo musical. Lo que no se puede garantizar es lo que suceda artísticamente con el toro.

- ¿Concibe que haya figuras que no vayan a algunas de estas ferias y se nieguen a matar algún tipo de encaste?

- Las figuras tienen que torear todo tipo de encastes y en todo tipo de plazas. Se supone que la figura es el torero que todo el mundo espera y tiene que demostrar que es capaz de lidiar distintos encastes y en distintas plazas.

- ¿Cómo ve el toreo dentro de 20 años? ¿Seguirá existiendo?

- Sí, siempre que haya un toro de lidia y un hombre capaz de crear una obra de arte con él la tauromaquia seguirá existiendo. Lo que no te puedo decir a qué niveles, y si ciertos políticos pueden hacer daño como en Baleares recientemente. Es una pena que el toreo lo hayan politizado de esa manera y que lo usen como arma arrojadiza entre ellos. No lo entiendo, pero desgraciadamente es lo que está ocurriendo y los políticos son los que se están encargando, en algunos sitios, de hacer daño a la tauromaquia. Sin ninguna razón y saltándose a la torera el respeto, los deseos y los gustos de miles de personas.

- El PSOE en algunas comunidades como Baleares se muestra contrario a la tauromaquia y en Andalucía sí que lo apoya en cierta medida, ¿no le parece incongruente?

- Totalmente. No soy muy político, pero hay evidencias que resaltan. Dentro del PSOE siempre ha habido gente muy aficionada a los toros, y a veces esto te confunden. No sabes para qué lado reman. También hay que entender que cuando están en un tripartito tienen que tragar, pero lo que está claro es que no debería ser así. Me parece de muy poca seriedad, un partido tiene que tener su linea. En ese sentido deja mucho que desear el PSOE en Baleares.

- A veces el mayor enemigo de la tauromaquia son los propios empresarios, como Balañá, que se niega a celebrar corrida de toros a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional.

- Ahí quiero sacar una lanza a favor de Balañá, porque me consta que tiene ganas de volver hacer una corrida de toros en Barcelona y muy posiblemente llegará en cuanto vea la ocasión.