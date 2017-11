"Hay que poner al ser humano en el centro y ser creativos"

Ser un buen profesional y divertirse en el trabajo no es incompatible. De hecho, es una de las claves que expuso Jesús Vega para generar empatía dentro de una empresa y, con ella, crecimiento. "Nos tenemos que preguntar qué nos hace felices y a partir de ahí construir, pero lo olvidamos porque parece que en el mundo de la empresa hay que ser súper serio y en la vida personal no", comentó este experto. Vega recordó que "los líderes a los que más admiramos son los más humanos" y subrayó que las jerarquías empiezan a estar pasadas de moda porque "los jóvenes no las entienden y muchos de ellos crean startups porque quieren participar y generar cosas nuevas". Este profesional recalcó que "la gran diferencia en este mundo tecnológico en el que vivimos es la creatividad, porque los chinos siempre lo van a hacer más barato". En este sentido, subrayó que "las nuevas empresas son más informales y generan creatividad". Para Vega es básico fomentar la libertad del empleado. "Hay que construir un puente para poner al ser humano en el centro y fomentar la creatividad para ser mejores", reiteró este ex directivo de HP, Santander o Inditex, quien señaló a los asistentes que "las personas amamos los proyectos y nos encanta involucrarnos con los que nos emocionan". Los cinco ejes defendidos por Vega en una empresa son la diversión, cuidar el bienestar de los trabajadores, el afecto "porque las personas funcionamos mejor con afecto que con miedo o recompensa económica", cambiar las estructuras y promover la participación.