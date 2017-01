La edil popular se escuda en que la confianza depositada en Ledesma no ha sido correspondida

María Francisca Fernández, la concejal del Partido Popular que ha sido clave para la moción de censura en Alhaurín el Grande, elude hacer declaraciones públicas al respecto, pero ayer sí que envió un comunicado razonando los motivos que la llevaron a firmar el documento ante notario a finales del pasado mes de diciembre. La concejal aseguró que la decisión ha sido "sumamente meditada, solo y exclusivamente pensando en el interés de Alhaurín el Grande". Porque después de casi un año con Antonia Ledesma al frente de la Alcaldía, "tras pactar por la regeneración democrática en nuestro municipio, ésta brilla por su ausencia".

"Entendemos que un Ayuntamiento no puede ser el cortijo particular de unos pocos, que es lo que lleva ocurriendo desde hace ya años, pensamos que hay que hacer política para todos, buscando siempre el bien común", matizó. "La confianza depositada en aquel momento en Toñi Ledesma no ha sido correspondida por su parte. Podemos comprobar como no se están ejecutando las mociones aprobadas en pleno", asegura la todavía edil popular, que menciona además en su escrito la ilusión con la que en 2014 se empezó a forjar un nuevo PP -tras la marcha de todos los concejales menos uno con Martín Serón-.

"Desde abajo, con nuevas y renovadas formas de hacer política y con un grupo de personas al que no le moviera otro interés que el luchar y trabajar en beneficio de los ciudadanos y del pueblo de Alhaurín", aludió al respecto. "Teníamos claro que no estábamos dispuestos a que el PP fuese aniquilado, por lo que ese pequeño grupo de personas nos unimos y a pesar de todo tipo de dificultades conseguimos nuestro propósito", concretó.