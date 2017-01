"La posibilidad de lesión en los patinetes eléctricos se multiplica por la velocidad"

Tras la advertencia de la Unión de Consumidores (UCE) sobre un aumento de los accidentes por el uso de patinetes, monopatines o minimotos eléctricos, la responsable de Traumatología del Materno, Esther Díaz, sostiene que no debería dejarse estos juguetes a niños menores de 10 años y que además no tengan una destreza previa adquirida con los dispositivos tradicionales.

-¿Qué consejo da a los padres para evitar accidentes con estos juguetes eléctricos?

-Todos estos dispositivos sobre ruedas son potencialmente peligrosos porque cuando el niño está empezando a manejarse con estos aparatos no siempre tiene todavía el equilibrio suficiente. Es fundamental por eso utilizar elementos protectores en rodillas, codos y muñecas. La mayoría de los traumatismos en patinetes o monopatines son en miembros superiores. Los dispositivos eléctricos además adquieren más velocidad. Y si no tienen el equilibrio y la destreza suficientes, la posibilidad de lesión se multiplica porque el niño no controla sino que es un motor el que lo lleva. Se ha visto un aumento de traumatismo por este tipo de dispositivos.

-Se han puesto de moda los patinetes o minimotos eléctricas. Puede ser un juguete mejor, pero entraña más riesgos...

-Exactamente. El riesgo aumenta porque el niño no se propulsa por el impulso de sus piernas. En ese caso, el niño controla un poco más la velocidad. En un dispositivo eléctrico, el menor no lo controla tan directamente y se puede disparar la velocidad. Y a mayor velocidad, el traumatismo es más violento.

-¿Estos juguetes eléctricos deberían tener una edad mínima para usarse?

-Bueno, este es mi punto de vista personal. Pienso que por lo menos, los niños para poder usarlo deberían haber utilizado antes alguno que no fuera eléctrico. Es decir que deben saber patinar o montar en un monopatín clásico. Y quizás sería prudente no usarlos antes de los diez años. Todo lo demás es someter a un riesgo al niño que no es adecuado. Como mínimo, el niño debe tener cierto equilibrio y un conocimiento previo de moverse en dispositivos rodados no eléctricos. A lo mejor hay niños con seis años que están patinando, pero un patinete eléctrico no deberían usarlo antes de los diez años.

-¿Pero los niños tienen que hacer ejercicio, no quedarse delante del ordenador?

-Sí, el ejercicio deben hacerlo. Siempre han existido los traumatismos por el uso de los dispositivos sobre ruedas. El niño tiene que moverse, que hacer deporte, que practicar fútbol, atletismo... El riesgo está. No hay que asustar a la población. Pero tienen que adquirir destrezas y entrenamiento antes de probar con los dispositivos eléctricos.

-¿Cuáles son las causas principales de urgencias traumatológicas en niños?

-Aquí en Traumatología del Materno atendemos todos los traumatismos, desde una contusión hasta un traumatismo más serio, como una fractura que sea quirúrgica. El perfil varía según la edad. En los niños más pequeños, la mayoría de los traumatismos son por accidentes domésticos. En los que son algo más mayores, la mayor parte son traumatismos deportivos. Los traumatismos graves, graves son por accidentes de tráfico, pero no es la causa más frecuente de lesión en el niño.

-¿Hay diferencias por sexo?

-Hay más varones que chicas porque ellos son más activos. Hay niñas activas, pero los varones por regla general son más activos que las niñas. Vemos más índice de traumatismos en la población infantil masculina.

-¿Las ciudades tienen espacios adecuados para que jueguen los niños con seguridad?

-Cada vez se están adaptando mejor. Cada vez existen recintos más adaptados, con superficies acolchadas para evitar que los traumatismos sean lesivos. Málaga ha mejorado mucho en ese sentido, aunque seguramente hay cosas que podrían perfilarse y mejorarse aún más. Yo creo que Málaga no es de las ciudades que están en peor situación.

-¿Habría que hacer mejoras en los parques infantiles para evitar traumatismos?

-Creo que la gran mayoría han ido cambiando gracias al Ayuntamiento. Se han puesto protecciones, vallas, se han quitado superficies lesivas, se han acolchado las zonas de juego... Creo que casi todos están bastante bien acondicionados para que se produzcan las menos lesiones posibles.