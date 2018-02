Los premios M de Málaga reconocen las trayectorias de cuatro figuras emblemáticas

El "compromiso con Málaga" del Museo de Belenes de Mollina, la cadena de televisión por cable PTV Málaga, el empresario turístico Antonio García del Valle y el ex futbolista Duda han sido reconocidos por la Diputación en los premios M de Málaga, entregados en un acto este lunes en la sede de la institución provincial con motivo del próximo día de Andalucía.

Con cerca de 11.600 días de vida cuenta PTV Málaga, la televisión decana de la provincia inaugurada en 1986. "Que alguien supiese lo que estaba pasando en Málaga a finales de los 80 con solo encender la televisión era algo impactante", ha dicho en su discurso de aceptación del premio Nuria López, directora de PTV Málaga, que en sus primeros años y hasta la gran inversión de la década de los 90 se llamó Procono. "Hay que agradecer especialmente el cariño y fidelidad de la audiencia, ellos son nuestra razón de ser", ha añadido.

El empresario madrileño Antonio García del Valle es según el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, "quien inventó la Costa del Sol". García del Valle fue presidente en los 80 de Skal Club International, una organización de profesionales y dirigentes del turismo que promueven el sector. Además fue una importante figura del ascenso de Torremolinos como referente turístico, impulsando el sector inmobiliario, hostelero y agencias de viajes de la zona. "Después de estos años sigo pensando que he dado poco a Málaga, porque sigo encandilado de su gente y el azul del cielo", ha destacado el empresario.

Igual de agradecido se ha mostrado Antonio Díaz, promotor junto a su familia del Museo de Belenes de la localidad de Mollina, toda una referencia mundial en el arte del belenismo. Desde su inauguración en noviembre del año pasado han sido ya 50.000 personas las que han pasado por la colección de más de 60 belenes y 1.000 figuras situada en la comarca de Antequera. "Somos un generador de turismo y ese es el mayor premio", ha asegurado Díaz, quien ha agradecido a su familia "el esfuerzo y su cooperación, ya que sin ellos el Museo seguiría siendo un sueño".

El más abrumado por la distinción ha sido el ex futbolista del Málaga Duda. "Viendo la edad media de los premiados creo que este es un premio que me llega un poco temprano", ha indicado con una sonrisa nerviosa el mítico interior malaguista, añadiendo que "no es casualidad que Málaga sea una de las ciudades con mejor calidad de vida, es algo que puedo corroborar porque es difícil que me marche". Duda, jugador que más partidos ha disputado con la zamarra blanquiazul con su actual denominación, ha agradecido a su "familia y a la bendita afición del Málaga" el galardón.

Durante el acto el presidente, Elías Bendodo, ha aprovechado para cargar contra el "victimismo y la dejación de responsabilidades" de la Administración regional y ha señalado los "retos" en los que aún debe progresar: "Seguimos siendo la región con más paro de Europa. Debemos dejar de lamentarnos por nuestro pasado y mirar al futuro, porque tenemos el autogobierno y los recursos necesarios para que nos vaya bien". El presidente provincial también ha indicado que "Málaga debe liderar la transformación de la nueva Andalucía, somos una sociedad joven, moderna y preparada. Tenemos que creer en nuestras posibilidades".