"Las presas no pueden ser gestionadas con puestos de confianza"

Nacido en Madrid en 1941, Juan Antonio Rodríguez Arribas recaló en Málaga en 1969 para entrar a formar parte de la extinta Confederación Hidrográfica del Sur. A este ingeniero de caminos, canales y puertos ya jubilado, le tocó vivir la etapa dorada de las grandes obras hidráulicas de la provincia y también la época en la que gestión de la cuenca mediterránea pasó a manos de la Junta de Andalucía. Ahora lamenta que ni se gestione ni se controle el agua.

-Málaga está a las puertas de una nueva sequía, ¿cree que se ha aprendido algo desde la última?

-No se ha aprendido mucho porque ha habido un cambio de administración al pasar de la central a la autonómica en 2005 y eso quiere decir que hay otros criterios. La sequía de 1995 la pasamos con la administración central, y aunque tampoco se aprendía de una a otra, las personas que estaban trabajando eran las mismas. Pero después ha habido un cambio sustancial en la manera de encarar los problemas. Opino que la administración ha perdido profesionalidad y los cargos de confianza van desde unos niveles muy bajos, lo cual no debería permitirse porque si hay un ingeniero que lleva una presa en lugar de sentirse seguro en el ejercicio de sus funciones si sabe que le pueden mover mañana si opinan otra cosa distinta a él actuará de forma diferente. Además, nos hemos ido jubilando y no se ha hecho una sustitución adecuada, lo que favorece aún más que se olvide de una sequía a otra.

-¿Quiere decir que desde que la Junta asumió las competencias la gestión ha empeorado?

-Cuando la Junta recibió las competencias creó la Cuenca Mediterránea Andaluza en sustitución de la Confederación Hidrográfica del Sur y nombró a Antonio Rodríguez Leal como director general. Era una persona con mucho sentido común que había gestionado la empresa de agua Acosol e hizo los cambios que tenía que hacer. Empezamos a funcionar, no de la misma manera pero, casi hasta que en 2007 nos encontramos con que se eliminó este organismo y toda la gestión quedó en manos de las delegaciones provinciales de Medio Ambiente sin tener en cuenta la cuenca en su conjunto.

-¿Confía en que se cambie ese criterio y Málaga vuelva a gestionar la cuenca en su totalidad?

-No lo sé, yo soy muy pesimista. Los ingenieros en los años 60 pensaron que cómo los ríos que forman la cuenca mediterránea andaluza están interconexionados por acuíferos cómo se iba a gestionar por separado y crearon la Confederación Hidrográfica del Sur. Lo cual significa que desde el punto de vista de la gestión tiene que estar en unas solas manos.

-¿Qué obras hidráulicas habría que hacer para no tener que estar cíclicamente mirando al cielo?

-El anterior plan hidrológico que estaba vigente cuando fueron transferidas las competencias a la Junta contemplaba una serie de obras, pero que fueron sustituidas en el siguiente para dar prioridad a las desaladoras. Aunque tampoco se ha construido ninguna, sólo se ha habilitado la de Marbella, porque tienen un alto consumo energético y son generadoras de gases contaminantes a la atmósfera. Creo que el llevar a cabo el anterior plan hidrológico sería importante para rescatar, por ejemplo, proyectos como el del Genal. No ya la presa, sino un azud que pudiese captar agua y llevarla mediante un túnel al río Guadaiza y transportarla desde allí al embalse de La Concepción. De esa manera, se llevarían los recursos de donde más llueve, y sin hacer ningún daño, a donde más se necesita.

¿Y recrecer La Concepción?

-En la presa de La Concepción, el fallo de la Confederación fue plantear el recrecimiento porque suponía tener que vaciarla por completo, pero después se decidió hacer otra aguas abajo y que tampoco está hecha todavía. Pero mientras tanto, si se trae el agua del Genal para no llenar la presa habría que llevarla hacia Málaga con una conducción potente, porque hay una ya pero muy reducida, que pueda ir desde la desaladora de Marbella hasta la de El Atabal. Aunque con eso no valdría porque habría que construir un pequeño túnel de dos kilómetros que llevaría a una presa que hay que hacer en Cerro Blanco. Así, se abastecería a Málaga y a todos los pueblos aguas abajo de los embalses del Guadalhorce que ahora lo están pasando mal y se podrían reservar estos.

-¿Y qué pasaría con la Axarquía?

-Pues llevar el agua desde Málaga por la tubería que se hizo en 1995 para llegar al Trapiche y abastecer a toda esa zona, y dejar el agua de La Viñuela para los riegos.

-Hablando de riegos, ¿no le parece que habría que darle una solución a un sistema de riego obsoleto en el Guadalhorce?

-Ya lo creo. Primero se debería cubrir todo el canal principal porque aún hay tramos que discurren a cielo abierto en una zona con una gran solación y que produce muchos problemas de algas. Pero ese es otro tema, lo peor es que las acequias para riego están cayéndose porque tienen más de 50 años. Eso hay que cambiarlo absolutamente, apretar los dientes y gastarse el dinero.

-¿A la falta de mantenimiento se une también la falta de control?

-El mantenimiento es nulo, pero es que cuando una cosa está muy vieja y deteriorada qué se va a hacer para mantenerla. Hay que modernizarlo por completo porque ya está más que amortizado y se ha agotado con creces su vida útil. El problema es quién lo paga porque las comunidades de regantes en esa zona no existen. El motivo es algo por lo que siempre me machaqué la cabeza contra la pared pensando y la realidad es que no querían los regantes, aunque claro en manos de la administración estaba cortar eso. Es un tema complejo, pero la síntesis es que unos y otros no querían y ahora la situación sigue igual a pesar de que es insostenible. No se puede seguir remendando y hay que meterse de verdad porque está dejado de la mano de Dios. Hay algunas comunidades de regantes que están funcionando pero se necesita una central de usuarios que es la que puede asumir el gasto a través del mecanismo de financiación que fije la administración.

-En el Guadalhorce hay otro problema y es la salinización del pantano, ¿alguna vez se solucionará?

-Existe un proyecto muy estudiado para corregir el manantial de Meliones que es el que contamina el pantano del Guadalhorce. En su día se estudiaron varias alternativas, pero la más fiable es aislarlo. Estamos hablando de dos o tres kilómetros de río para lo que habría que hacer otra presa aguas arriba y otra aguas abajo, y se usaría un túnel de ferrocarril que fue abandonado cuando se construyó el nuevo para llevar el agua de una a otra y con un by-pass solucionado. Para expulsar la sal se pretendía usar una conducción ya construida que llegada hasta el mar, aunque no sé cómo está porque con el tiempo se ha debido de perder. Pero cuando se planteó ese proyecto la influencia política de la capital quiso anularlo y se construyó la desalobradora de El Atabal, que no sé quién se inventó esa palabreja. Pero el agua llega contaminada de sal para el abastecimiento y los riegos allá se la entiendan. En realidad, no se ha solucionado nada y se optó por una solución rápida.

-¿La razón de que se haya hecho nada ha sido un problema económico o de voluntad política?

-Ambas razones, pero yo le añadiría un problema de conocimiento.

-¿Es el momento ahora de la gestión y no de los grandes obras?

-He vivido afortunadamente para mi profesión una etapa en la que no había infraestructuras y era necesario hacer cosas. Pero ahora es el momento de la gestión, aunque hay que hacer cuatro cosas y gastarse el dinero bien gastado porque se sabe lo que hay que hacer. Está todo estudiado y valorado y hay que demandar a la administración competente que es hora de que gestione, controle y no plantee grandes obras. Y eso requiere conocimiento y profesionalidad de la administración que lamentablemente se ha perdido. Las presas no se pueden gestionar con un puesto de confianza.

-El problema no es la falta de agua, sino que está mal distribuida...

-Claro porque no llueve lo mismo en todos los sitios y por eso es importante que haya un organismo que gestione de forma conjunta la cuenca a la hora de hacer un reparto adecuado.

-¿No es preocupante que haya municipios que no controlen el agua que gastan?

-No se explica que en la comarca de Antequera haya municipios que están gastando de 700 a 900 litros de agua por habitante y día. Es cierto que hay que tener en cuenta las pérdidas en la red, pero no se justifica que ese gasto en un pueblo como Humilladero donde con 100 litros por habitante y día tendrían suficiente. Hay un descontrol claro y la única razón es que estén usando el agua para otras cosas.

-¿De quién es la responsabilidad?

-Naturalmente el ayuntamiento que es el que da el agua y el que controla. Cada uno tiene que asumir la parte de responsabilidad que tiene. No se puede pedir el trasvase desde el pantano de Iznájar cuando no se controla lo que se tiene porque una obra de interés general la pagamos todos los españoles. Además, ahora piden cinco hectómetros cúbicos anuales y dentro de una década serán diez. ¿Qué garantía se puede tener si no tienen control del agua?

-En las zonas costeras, ¿el exceso de turismo no debería limitarse en base a eso?

-De la misma manera porque se sigue usando, por ejemplo, el acuífero de la Sierra de Mijas pese a estar sobreexplotado al ser más barato que traer el agua de otro lado. Mientras que no se traslade al ciudadano que somos todos administración, el carácter ético del agua no primará. Pero ni la propia administración local tiene el control suficiente y subiendo la administración autonómica tampoco.

-¿Es optimista con el fin del saneamiento integral?

-Probablemente es en lo que más optimista soy porque si no el turista se puede ir a Marruecos o a otro sitio y eso tocaría la fibra sensible de los malagueños y de la administración. La depuración es una fuente de agua también para la agricultura y en vez de pensar en desaladoras y en trasvases quizás se deberían hacer antes depuradoras convenientes. Nos estamos jugando el turismo y la provincia vive de eso.

-¿Considera que nos estamos dejando arrastrar demasiado por el turismo sin medir las consecuencias?

-Sin duda, tendríamos que estudiar alternativas y fijar otro medio de producción que es la asignatura pendiente de siempre de toda Andalucía. Habría que transformar los recursos que da el turismo en una industria como hizo la burguesía malagueña a principios del siglo pasado. No es que tengamos que hacer unos altos hornos ahora, pero creo que hay alternativas para hacer otras cosas que no sea sólo turismo y que dé trabajo a nuestra población.

-¿La crisis no nos ha hecho aprender?

-Sólo que con la crisis no vienen los turistas y toca pasarlo mal. Por ejemplo, cómo puede ser que el puerto de Algeciras sea el más importante del Mediterráneo y el paradigma de incomunicación. Por qué no se ha unido con el de Málaga por ferrocarril que es lo lógico. Y mientras no se tenga posibilidades de transporte o infraestructuras no habrá alternativas.

-¿Es partidario de tocar los ríos o impedir que se construya en ellos para evitar inundaciones?

-Soy de la opinión de que cuando se interviene en un río han fallado todas las demás políticas y estoy en contra de los encauzamientos a priori. Gracias al encauzamiento del río Guadalhorce no ha habido ninguna desgracia, a pesar de no estar bien mantenido. Pero se intervino allí porque había fallado la política urbanística, cuando los ríos tienen que ser libres. Si lo encauzamos, lo transformamos en un lago y ya sabemos lo que es eso. Y si se construye en el cauce en el río y llueve, se lo lleva porque te has puesto en un sitio que no es el tuyo.

-¿Qué habría que hacer en el río Guadalmedina?

-Es lamentable que se haya convertido en un debate político. El río Guadalmedina tiene una solución y hay un proyecto hecho en modelo reducido en los años 2000 con un túnel que llevase el agua al Peñón del Cuervo. Una vez resuelto eso, se podría transformar el cauce en un recinto verde como en Valencia, y ser una zona aprovechable para los ciudadanos.