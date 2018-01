El presidente del Club Mediterráneo dimite por problemas con un proyecto

El presidente del Club Mediterráneo, Manuel Narváez, ha presentado su dimisión después de nueve años -seis como vicepresidente y los tres últimos en la presidencia - al frente del mayor club deportivo de la capital malagueña, con 3.500 socios. Las razones de la dimisión las explica el propio Narváez en una carta remitida a los socios y se fundamentan en el rechazo que ha encontrado a su proyecto de recuperar un espacio deportivo "infrautilizado".

Narváez recuerda en su misiva que ha dejado las cuentas de la entidad saneadas, con más de un millón de euros en la tesorería y asegura que el proyecto de ampliación del recinto era un compromiso de la entidad y con destino a la práctica deportiva de los hijos de los socios "que no tienen un espacio". "He ayudado con todas mis energías a posicionar al club un poco mejor que cuando llegamos", asegura en la carta, donde asegura que deja el destino del club en manos de los socios, que deberán elegir de nuevo a su dirección. El ex presidente reitera que la zona que pretendía remodelar para zona deportiva "era un gran proyecto que tenía especial interés en las mejores soluciones para seguir fomentando la práctica deportiva". Asegura que cada mes 1.800 socios están inscritos en alguna actividad deportiva, y que por ello "nos comprometimos en sacar este proyecto adelante, en el que salían favorecidas los miles de hijos de socios de la entidad que no tienen un espacio" dado que el único existente detrás de la pérgola, será rescatado por el Ayuntamiento para ampliar el acceso al Paseo Marítimo, según el ya ex presidente.

Narváez se lamenta de que lo que podía ser un proyecto de modernidad "ha sido utilizado por algunos socios, para mucho más que una sana y lícita defensa de sus intereses deportivos" y aboga por lograr comprar en un futuro el Club Social a la Autoridad Portuaria.