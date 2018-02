El presunto asesino de su pareja ya fue condenado en 2012 por malos tratos a otra mujer

El presunto asesino de la vecina de Los Romanes, en La Viñuela, con la que mantenía una relación sentimental ya fue condenado en 2012 por malos tratos a otra pareja. La sentencia fue dictada el 8 de mayo de 2012 y en la misma se condenó al acusado a nueve meses de prisión, dos años de prohibición de posesión y porte de armas y un año y nueve meses de prohibición de acercamiento a la que entonces era su pareja, R. C. P, según han informado desde el TSJA.

Al carecer de antecedentes penales, la pena de prisión fue suspendida por un periodo de dos años que cumplió en octubre de 2014, mientras que la medida de alejamiento de la víctima finalizó en el año 2013 y la prohibición de posesión de armas en el año 2014. La ejecutoria fue archivada definitivamente al haber sido cumplida íntegramente.

Asimismo, el Juzgado de lo Penal Número 14 de Málaga tiene previsto juzgar al presunto agresor el próximo 21 de mayo por la presunta comisión de un delito de malos tratos sobre su ex pareja, que responde a A.A. L. R., por unos hechos ocurridos el 11 de mayo de 2016. Según el escrito de la Fiscalía y de la acusación particular, el acusado propinó, supuestamente, dos puñetazos en el rostro de su ex pareja por la que ambas acusaciones solicitan una pena de 9 meses de prisión.

La denuncia fue instruida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Málaga, que se acumularon a las anteriores. Ambas derivaron en un procedimiento abreviado. El Juzgado de Violencia dictó una orden de protección y prohibición de comunicaciónel 13 de mayo de 2016, medidas que a día de hoy siguen estando vigentes y no fueron quebrantadas en ningún momento por el acusado.

Pero además, en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 se instruyeron diligencias urgentes por otro episodio de malos tratos a su ex compañera sentimental. Fueron archivadas el 15 de julio de 2013, pues, "si bien los hechos denunciados revisten caracteres de delito, no aparece debidamente justificada la perpetración del mismo acordando seguidamente su archivo por sobreseimiento provisional", según se recoge en el auto de sobreseimiento.