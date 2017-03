La primavera llega con adelanto a Málaga con máximas de 27 grados

Después de un invierno en el que ha habido prácticamente de todo, la primavera ha decidido llegar por anticipado gracias a la invasión de una masa de aire cálido procedente del Atlántico tropical, que ya empezó a notarse ayer por el oeste de la Península, y que hará que las temperaturas máximas sean especialmente altas hoy en algunos puntos como la capital donde este martes podrían situarse entre los 26 y 27 grados.El aumento térmico previsto en la ciudad se debe, además, a que está previsto que sople el viento de terral, por lo que en todas sus áreas de influencia como Estepona, Vélez-Málaga y la comarca del Guadalhorce podría ocurrir algo similar, según las predicciones del Centro Meteorológico de Málaga.

Las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal para esta época durante toda la semana , aunque tanto mañana como el jueves no serán tan altas como las previstas hoy en esas zonas porque ya no habrá terral. Pero aún así las máximas se mantendrán por encima de los 20 grados para volver a subir notablemente el viernes y, sobre todo, el sábado cuando se espera que se alcancen incluso los 28 grados. En las comarcas del interior, donde no sopla el terral, la masa de aire cálido también se notará y el incremento de las temperaturas será progresivo desde ayer y hasta el fin de semana.