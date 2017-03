La primavera "no será tan mala como otros años" para los alérgicos

No llovió mucho en otoño así que no habrá tanta floración en los meses primaverales. Además, las precipitaciones de las últimas semanas del invierno han contribuido a sedimentar los pólenes en el suelo. El resultado de esta combinación es que "no será una primavera tan mala como otros años, sino más bien moderada" para los alérgicos, asegura la responsable de Alergología del Hospital Regional, María José Torres. Una tendencia similar a la que se registrará en el resto de España. No obstante, la especialista aclara que por llevadera que sea la primavera, las personas que sufren alergias tendrán sintomatología "en mayor o menor medida" ya que es la época del año más complicada para los alérgicos.

El problema varía según las zonas. En el litoral, las más afectadas serán aquellas personas sensibles a las gramíneas y la parietaria. En las comarcas de Antequera y la Axarquía, lo pasarán peor aquellos que sean alérgicos al olivo. También cambia según los meses. Para los sensibles al ciprés, las peores semanas ya están pasando. Los que en cambio tengan alergias a las gramíneas tendrán una primavera amplia de síntomas. Y para los alérgicos al olivo, el peor mes será mayo.

Alrededor de la cuarta parte de la población sufre algún tipo de alergia y va en aumento

Pero incluso, para estas personas los efectos puede cambiar por días. Cuando sopla el viento, hay más polen en el ambiente y están más expuestos. En torno a un 25% de la población sufre algún tipo de alergia y los especialistas aseguran que van en aumento. Existe una predisposición genética para estas patologías. Pero los alergólogos aclaran que en el mundo subdesarrollado hay menores niveles de alergia. Así que achacan el incremento en los países desarrollados a factores ambientales.

"Hay más alergias que antes. Puede influir la genética, pero está claro que son determinantes los factores ambientales y la forma de vida", sostiene Torres. Entre ellos, la existencia de más partículas diésel en suspensión debido a la contaminación. Según explica la alergóloga, debido a los restos de este combustible en el aire, los pólenes se modifican y se vuelven más agresivos. Por eso, los alérgicos que viven cerca de una autovía en una ciudad tienen más síntomas que los que habitan en el campo, cuando en las concentraciones urbanas hay menos polen que en las zonas rurales.

Además, también influye el modo de vida, con mayor limpieza. Antes, las personas habitaban cerca de animales y estaban en contacto con más bacterias. Su sistema inmunológico tenía organismos externos contra los que luchar. En la actualidad, hay más asepsia de modo que se produce una respuesta exagerada de las defensas ante cualquier alérgeno. Torres también destaca la presencia de alfombras en las viviendas que se convierten en reservorios de ácaros, así como de mascotas, a cuyo pelo son sensibles muchas personas.

La recomendación para los alérgicos es que viajen con las ventanillas del coche subidas o con filtros para el aire a fin de minimizar el impacto del polen. También que utilicen gafas para que los ojos estén en menor contacto con los alérgenos -dado que algunos generan rinoconjuntivitis- y, en casos extremos, que usen mascarilla para disminuir sus efectos.