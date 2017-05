Su primera comunión

Este mes ha ido de comuniones, ya saben. Las encuestas insisten en que católicos practicantes no quedan en España más de cuatro, pero al menos en Málaga hay una masa dispuesta a que sus pequeños se saquen el título y luego ya veremos. Uno echa de menos los tiempos en los que Ramón Buxarrais condenaba los saraos y recompensas por la desvirtuación que entrañaban del sacramento, cuando lo máximo a lo que un chaval de nueve años (pongamos de clase media, ejem) podía aspirar a sacar a cambio de vestirse de marinerito o de princesa era un chocolate con churros, la Biblia infantil que siempre regalaba la tita más cumplidora y algún juguete o, ya en las postrimerías, un videojuego. Ahora los obispos parecen no prestar tanta atención al asunto, o al menos no llaman al orden con tanta resonancia, en parte, imagino, porque al fin y al cabo tampoco es cuestión de ir espantando la clientela. Eso sí, Jesús Catalá decidió en su momento trasladar el orden sacramental a los arquetipos preconciliares y exigir la confirmación como condición sine qua non para la primera comunión, cuando hasta entonces los cristianos nos veníamos confirmando cuando ya teníamos razón (en la medida de lo posible, claro), libre albedrío, voluntad propia y llevábamos diez años yendo a misa por nuestra cuenta; es decir, cuando no éramos llevados de la mano. Con esto, al menos, los padres que decidan no cumplir para con sus hijos la exigencia dominical eucarística una vez hecha la primera comunión ya saben que tienen un cristiano confirmado en casa, con todo lo que ello implica, aunque esté más pendiente de Gumball y del spinner que de la madurez de su fe. Ahora, a falta de obispos beligerantes, es el juez Emilio Calatayud el que clama al cielo por la "ida de pinza" (sic) que entraña la celebración de la primera comunión en Disneyland París con una tablet en cada mano. Porque, al parecer, esto está muy mal. La cuestión es que este mayo que ahora acaba se me ha hecho más largo a cuenta de las invitaciones a tal efecto, con madrugones todos los fines de semana, y he tenido ocasión de ver de todo, lo que por otra parte cabía esperar: curas gruñones que sin demasiada diplomacia invitaban a los allegados a marcharse de la iglesia si no permanecían callados, otros más pacientes que intentaban ganarse a grandes y pequeños con diversidad de recursos, familias dispuestas a celebrar el cotarro en Olivia Valère y otras más humildes que optaban por un menú a la carta exclusivamente para los más íntimos. Más allá de su connotación religiosa, la comunión es hoy día la primera celebración en la que un niño es protagonista de un suceso, digamos, importante, con su correspondiente liturgia, promesa de lo que en el futuro será la graduación, la boda o el campeonato de la Champions. Existe aún, antropológicamente hablando, una necesidad social de ritualizar esta promesa. Y la civilización occidental, al parecer, no ha sido capaz de encontar un sustituto de carácter laico lo suficientemente convincente. Por más que en Rincón de la Victoria hayan puesto todo el empeño.

Uno entiende las quejas de los obispos, las de antes y las de ahora, aunque se queden por lo bajini. Pero, al fin y al cabo, y que Dios me perdone, el éxito de las primeras comuniones como acontecimientos sociales y no sacramentales es la consecuencia de cierta dejadez de funciones por parte de la Iglesia en cuanto a la madurez de la fe de sus creyentes (Francisco dixit). En la pasada Noche de los Libros, en La Térmica,escuché al escritor francés Michel Houellebecq hablar sobre San Pablo con una hondura y una pasión que el discurso evangelizador de la Iglesia, entregado hoy sin reservas a la superstición primaria de las cofradías, parece incapaz de imitar. Pero el problema mayor es otro: en una cultura de cimientos cristianos como la nuestra, la ausencia en la vida pública de argumentos derivados de los mismos, firmes, conocedores, convincentes y con la autoridad precisa, en lugar de tanto trono, constituye una tragedia. Ante un cristianismo de saldo, la primera comunión de pega es, casi, la respuesta lógica. Otra cosa es que el nacionalcatolicismo sofoque aún algunas conciencias. Si es así, nada más que hablar.