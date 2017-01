La primera ola de frío del invierno dejará nevadas a 500 metros de altitud en Málaga

Las temperaturas también se recuperarán ligeramente el jueves cuando se espera que sean entre uno y dos grados superiores a las de mañana. Aunque la incidencia de esta potente masa de aire frío continental viene para quedarse hasta finales de semana, el viernes el tiempo mejorará ligeramente y tanto las máximas como las mínimas subirán otro grado y ya el riesgo de nevadas desaparece porque no se esperan precipitaciones.

En municipios costeros como la capital no se espera que las máximas superen los 10 grados, mientras que en el interior apenas si se llegará a los seis grados. Pero durante la madrugada las temperaturas se desplomarán hasta tal punto que incluso podrían rondar un grado en el litoral y hasta cuatro grados por debajo de cero en comarcas como la de Antequera.

Desde el invierno de 2015 no había hecho tanto frío

Las temperaturas tan bajas que se esperan en los próximos días, y por las que el Centro Meteorológico de Málaga no descarta activar algún aviso, serán especialmente llamativas en los municipios más próximos a la costa por lo inusual de los valores previstos. Si los termómetros descienden hasta apenas un grado en la capital, tal y como alertan las previsiones meteorológicas, se estarían superando las mínimas más bajas de los últimos años recogidas en la estación del aeropuerto malagueño y que datan del invierno de 2015. Fue el 7 de febrero de ese año cuando las temperaturas se desplomaron y también de forma brusca en Málaga hasta alcanzarse una mínima de 1,2 grados. También durante ese invierno, se registró un valor similar el último día de 2014 cuando en el aeropuerto de la capital no se pasó de los 1,5 grados. Pero desde entonces no se había alcanzado una temperatura tan baja en Málaga, aunque si bien es cierto en las últimas semanas se están alcanzando valores más bajos de lo normal para esta época del año como los 4,5 grados que se alcanzaron ayer por ejemplo. Para hoy estaba previsto que fuera muy similar, aunque las temperaturas máximas serán bastante altas en comparación con lo que se espera.