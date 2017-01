Los primeros turistas dan vida al hotel Miramar

Casi un siglo de historia lo avalan como emblema indiscutible de la ciudad. Han sido varios los usos que se le ha dado a un edificio abandonado a su suerte durante muchos años y que ahora de nuevo aspira a convertirse en un referente del turismo de lujo en la provincia. Los primeros turistas comenzaron ayer a dar vida al hotel Miramar que abrió sus puertas para convertirse en el primer hotel de cinco estrellas gran lujo de la capital.

La esperada inauguración del complejo se produce tras dos años de obras y una inversión de 60 millones de euros, y fueron muchos los que quisieron ser los primeros en estrenar algunas de las 200 habitaciones con las que cuenta. José Manuel Casares viajó con su pareja desde Madrid para ser uno de sus primeros clientes "para darnos un capricho porque de vez en cuando gusta ir a un buen hotel y disfrutar". De hecho, fueron los terceros en entrar al inmueble donde también su padre estuvo hospedado en su anterior etapa como hotel y aseguró que "es maravilloso y creo que va a ser un referente".

De hecho, la historia convierte el Miramar en santo y seña de la ciudad. Tras cinco años de construcción, el imponente edificio situado en pleno paseo marítimo de La Malagueta fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII con el nombre Hotel Príncipe de Asturias, pasando a ser usado una década más tarde como hospital en la Guerra Civil española. En el 1939 volvió a retomar sus orígenes hoteleros bajo el sobrenombre del Hotel Miramar, destino mantenido hasta el año 1967. Después de 20 años sin uso, el inmueble fue sede entre 1987 y 2007 del Palacio de Justicia de la ciudad hasta que hace ocho años fue adquirido por el Grupo Santos con el anuncio de convertirlo en un hotel de cinco estrellas.

Ayer el trasiego de maletas, coches y nuevos clientes hicieron real ese objetivo en un día que pasará a engrosar la dilatada historia de este inmueble, que ya fue estrenado previamente por los trabajadores y directivos que han formado parte del proyecto como es tradición en la empresa promotora del establecimiento.

Pero no se ha abierto todo el complejo a la vez, por lo que los clientes solo han podido reservar en torno a medio centenar de habitaciones de una planta si bien podrán disfrutar del restaurante y varias zonas comunes. Desde la cadena informaron hace unos días que "se trata de una apertura parcial que culminará en las próximas semanas cuando se terminen completamente las obras de las instalaciones".

El hotel Miramar tendrá, cuando esté abierto al completo, 200 habitaciones de las cuales 29 son suites, así como piscina, spa, una bodega, guardería o salas de reuniones, en las que ya hay reservadas un amplio número de celebraciones de boda para 2017.

La apertura de este complejo, que tendrá un centenar de empleados, supone el segundo cinco estrellas de la capital, junto al Vincci Posada del Patio. Además, fue incluido en verano en la red The Leading Hotels of The World, que engloba a 375 hoteles de gran lujo repartidos en 75 países, y es el tercero en la provincia de Málaga con la categoría de cinco estrellas gran lujo junto al hotel Puente Romano y al Marbella Club, ambos en Marbella. En el resto de Andalucía solo están el Barceló La Bobadilla, en Loja, y el Gran Meliá Colón en Sevilla.

Como antaño lo hizo su antecesor, la fachada del nuevo establecimiento está presidida por uno de los elementos señeros de sus orígenes: una corona de tres metros de alto y 750 kilogramos de peso. Para ello, se contó con análisis y estudios pormenorizados de la documentación técnica del proyecto de Guerrero Strachan y de los diseños originales del pintor Enrique Jaraba, con el fin de recuperar los principales aspectos arquitectónicos con los que fue concebido y que casi un siglo después recogió el proyecto de recuperación desarrollado por el arquitecto José Seguí.