Un bebé con prisa por nacer

Un coche, una pareja y un nacimiento inesperado. Kaoutar Hiddi, vecina de Marbella y de origen marroquí, dio ayer a luz a su segundo hijo en circunstancias que nunca habría imaginado. El pequeño tenía demasiada prisa por conocer el mundo y no esperó a llegar al hospital Costa del Sol, hacia donde sus padres se dirigían.

Fue poco antes de las 10:30 cuando el progenitor, con la sospecha de que su mujer, de 32 años, se estaba poniendo de parto, cogió su vehículo desde la casa en la que residen, en la zona de Nueva Andalucía, para desplazarla hasta el centro sanitario. Apenas habían recorrido unos metros y ya supieron que era tarde. El alumbramiento parecía inminente. "Estaba de 39 semanas, por lo que me quedaba aún una, pero en el coche vi que tenía la cabeza del niño fuera y llamamos rápido a una ambulancia", comentó Hiddi ayer por la tarde desde el hospital, afortunadamente en perfecto estado de salud tanto ella como su hijo.

Un tumulto de curiosos se agolparon alrededor del automóvil, estacionado en la calle Jorge Manrique, para interesarse por lo que ocurría. En ese momento, una pareja de policías locales pertenecientes al Grupo Operativo de Prevención e Intervención I (GOPI) de San Pedro Alcántara comprobaron, alertados por la gran afluencia de personas, que una mujer estaba pariendo en el asiento del copiloto. Al llegar, se percataron de que el bebé estaba ya prácticamente fuera.

La escasez de medios propia de una situación de este tipo dificultaba la intervención. Tampoco contribuía el frío que arreciaba. "No había nada, solo una toalla muy sucia y poco espacio. Buscamos una manta térmica, pero tampoco encontramos. No se asiste todos los días un parto y menos en la vía pública", recuerda Juan Antonio Ruiz, uno de los efectivos, que participaba por primera vez de forma directa en un alumbramiento. Juan Carlos Morillo, su compañero, se encargó de establecer un perímetro de seguridad y procuró alejar a los vecinos para proporcionar más intimidad a los padres del niño, que nació en cuestión de minutos sin sobresaltos. "La liamos en una manta que facilitó un vecino. Ha sido impresionante, aunque no sabía si estaba haciendo lo correcto. Pusimos la voluntad de ayudar en lo que pudimos", explicaba el policía a este periódico horas después de la actuación.

Los sanitarios que se desplazaron hasta el lugar fueron los encargados de cortar el cordón umbilical y de trasladar al bebé con ayuda de los agentes al interior de la ambulancia, donde le provocaron el llanto y le proporcionaron los primeros cuidados.

"Pasó todo muy rápido, pero ver una nueva vida fue impactante, emocionante, bonito", reconoce Juan Antonio Ruiz, uno de los policías que participó en las tareas de auxilio. Tanto la madre como el padre, un joven sirio de 28 años, siempre agradecerán la labor de estos agentes. "No lo esperaba y la verdad es que sentí miedo por si le pasaba algo al niño", dijo Hiddi. Todo salió bien y ha pasado a ser una anécdota, una especie de milagro propio de estas fechas navideñas.