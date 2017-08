Un problema informático deja sin plaza a 200 docentes interinos

Cerca de 200 profesores interinos del sistema público andaluz han quedado fuera del sistema de adjudicación de plazas para el próximo curso, según denuncian, a consecuencia de los fallos informáticos de la plataforma a través de la que se realizan los trámites telemáticos con la Consejería de Educación. Parte de los interinos se quedarán este curso sin plaza porque las solicitudes que enviaron para Educación Infantil, Primaria, Secundaria y módulos formativos no se cargó adecuadamente en el sistema. Otra parte, en cambio, han sido rechazados porque en su momento y por los mismos motivos su solicitud para presentarse a las oposiciones celebradas el pasado 25 de junio tampoco se cursó.

María José Bonilla, en representación de los afectados, puso ayer a modo de ejemplo de lo ocurrido su caso particular. El 12 de abril presentó por vía telemática su solicitud para presentarse a las oposiciones de Primaria. Subraya incluso que se hizo acompañar de su pareja, informático de profesión, para no dejar ningún cabo suelto. Aparentemente, la solicitud se tramitó debidamente. De ello tiene el comprobante y, además, pagó las correspondientes tasas. Sin embargo, el 19 de mayo no aparecía en las listas de admitidos a las pruebas. Ni ella ni otros 400 aspirantes más. Después de múltiples quejas ante las autoridades educativas, reclamaciones y súplicas no consiguieron otra respuesta más que no se podía hacer nada.

La sorpresa, sin embargo, fue a más, porque, además, porque a los interinos que no pudieron solicitar por fallos informáticos presentarse a las oposiciones tampoco se les ha permitido concurrir a las plazas de interinos para el próximo curso. El siguiente escalón en esta espiral se produjo días atrás cuando descubrieron que la plataforma había vuelto a dar fallos de nuevo y las peticiones formalizadas por vía telemática de numerosos aspirantes a estas plazas tampoco se había cursado.

El colectivo está tratando de buscar el apoyo social. "No queremos echar la culpa a nadie, los fallos ocurren, pero hay que buscar soluciones", puntualiza María José Bonilla. La segunda opción, con graves perjuicios para el conjunto de los opositores, sería impugnar la convocatoria por no haber recogido en la lista de aspirantes a todos los interesados que enviaron su solicitud a través de la plataforma.