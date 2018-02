Más de 40 profesionales del Clínico denuncian el déficit de las Urgencias

Más de 40 profesionales de Urgencias del Clínico han firmado un escrito para denunciar la "presión asistencial extrema" que está repercutiendo en la atención de los pacientes graves. El documento -suscrito por médicos y enfermeros de ese área- alerta de que no hay espacio ni tiempo para atender a tanta patología importante. El texto fue remitido el jueves a la dirección del hospital. Según el escrito, "no hay espacio físico" en el servicio no sólo por la saturación habitual, sino por la gran cantidad de enfermos que esperan "con un nivel de complejidad y gravedad". El Sindicato Médico dio a conocer el documento y respaldó la medida de los profesionales.

Ante el "alarmante aumento" de pacientes con patologías graves y/o crítica los profesionales advierten que el riesgo potencial para los enfermos por la saturación se ha transformado ya en "consecuencias reales", dado que a principios de semana falleció una mujer en ese área. Los profesionales ponen de manifiesto en el escrito su "preocupación, frustración, malestar e impotencia" por no poder asistir al paciente de gravedad "en los niveles de atención y calidad adecuado debido a la saturación de los medios de los que disponemos". Facultativos y enfermeros confiesan su "malestar y preocupación" por los niveles de ansiedad y estrés con los que tienen que desarrollar su labor. Una situación de saturación que "nos obliga a incumplir los regímenes de descanso adecuados y entendemos que pone en peligro, de forma indirecta, la seguridad del paciente" porque es atendido por los profesionales en estado de "estrés, ansiedad y agotamiento".

El colectivo siente preocupación, frustración, impotencia y malestar

El sindicato criticó "la dejadez absoluta desde Servicios Centrales del SAS y la Consejería de Salud para dotar a Málaga de los recursos necesarios", lo que ha provocado que "la infraestructura física y el número de profesionales se haya quedado muy por debajo de las necesidades de la población de la ciudad". Además, recuerda el sindicato que el Clínico es el hospital de referencia para una zona en expansión y que ha tenido un importante crecimiento demográfico.

La organización arremetió contra la "gravísima falta de camas" en el hospital, en Urgencias y en el bloque de críticos. Denunció además "el desbordamiento" de profesionales "que llevan a un colapso extremo ya de Urgencias". El sindicato expresó su apoyo a la gerencia por las medidas que ha dispuesto para tratar de paliar la situación. Pero aclara que no alcanzan para cumplir las directrices del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE). "Salta a la vista que hay unos medios insuficientes que evidencian el fracaso de este plan en el hospital y la negativa repercusión en los pacientes", señalan los profesionales en el escrito presentado ayer por el registro del hospital.

Además, el sindicato destaca que las medidas de mejora que han podido notar los trabajadores de las Urgencias han sido tomadas por la dirección al margen del PAUE. Finalmente, la organización hace hincapié en el esfuerzo de los profesionales para cumplir su deber en las "paupérrimas condiciones" descritas "y a pesar de las posibles medidas de presión que pudieran haber tenido para no hacerlo".