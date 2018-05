Uno de cada cuatro profesores interinos secunda la huelga en su primer día

La huelga del profesorado interino, convocada desde hoy hasta el 31 de julio, ha comenzado en los centros malagueños con un seguimiento de un 25% de los docentes en condición de interinidad, según cifras aportadas por el sindicato CGT. En institutos de los municipios costeros más alejados como Marbella, Manilva y Estepona hasta la zona del Campo de Gibraltar y en los del interior, el paro está afectando al ritmo normal de las clases. "Hay centros en los que la actividad está casi paralizada por falta de profesorado", ha comentado Ignacio Contel, portavoz de Enseñanza del sindicato CGT. "El personal interino está desplazado a los sitios donde nadie quiere, por eso en la capital es mínimo, pero hay centros con tasas de hasta el 70%, ahí es donde más conflicto va a haber", ha agregado.

Los interinos quieren que la administración para la que trabajan les reconozca con la consolidación de su plaza el tiempo invertido, la profesionalidad, la movilidad y el esfuerzo económico en atender las necesidades del sistema en todo el territorio andaluz y por ello inician esta huelga hasta final de curso. Los profesores interinos demandan dos vías de entrada al sistema público, una para los que tienen tiempo de servicio y otra para los aspirantes, que se repartirían las plazas de la tasa de reposición. También han denunciado los "servicios mínimos" que ha dictado la Consejería de Educación, que ha obligado a todos los docentes a realizar la evaluación de sus alumnos. "A la Junta lo que le preocupa sobre todo es que tengan sus notas, hacer números y sacar adelante el curso, sea como sea, no la estabilidad de las plantillas, si el alumnado está cubierto, si hay garantías de formación continua y calidad educativa", ha subrayado Ignacio Contel.

El jueves esperan que el seguimiento de la movilización sea mayor ya que se realizará en Sevilla una jornada de protesta de ámbito regional. En ella volverán a reiterar que pese el tiempo de servicio como antes, un punto por año trabajado hasta un máximo de diez y no los 0,7 de ahora, y que se pueda presentar un informe de la experiencia docente para no tener que concurrir en la prueba práctica de los exámenes. "Hay para todo el mundo, lo que no queremos es que se cambien unos trabajadores por otro, es un Ere lo que se está produciendo", ha concluido el portavoz sindical.