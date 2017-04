Las propiedades del Gobierno en Málaga

Sólo el Ayuntamiento de Málaga capital tiene inscrito a su nombre del orden de 6.000 solares, edificios, viviendas..., con un valor estimado de 1.300 millones de euros. El peso de esta relación dista sustancialmente de la que ofrece la Administración central del Estado, que recientemente, a raíz de una pregunta parlamentaria, admite que dispone en la provincia malagueña de 378 propiedades, con un valor catastral estimado de unos 230 millones de euros.

La información oficial aportada por el Gobierno en una contestación a varios diputados del PSOE se corresponde con los datos incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, que gestiona la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, siendo este conjunto de bienes inmuebles parte de lo que posee el Estado en territorio malagueño, no lo es todo. En buena medida porque, como se encarga de precisar el propio Ejecutivo, existe un buen número de entes dependientes de los ministerios u organismos públicos cuyas propiedades no forman parte del citado inventario.

El listado no incluye los bienes de organismos como Adif, Defensa o Correos

En este supuesto, a modo de ejemplo, se encuentran las viviendas y parcelas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que según datos de 2013 puso en el mercado 167 viviendas; el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), en cuyas manos está el antiguo edificio del Gobierno Militar, localizado en el Paseo de la Farola y cuya subasta se viene anunciando desde hace años sin que hasta la fecha se haya formalizado, o Correos.

Del mismo modo, el valor "contable" que desde el Gobierno se le asigna a este conjunto de edificios es igualmente relativo, por cuanto si la decisión adoptada fuese la salir al mercado en la búsqueda de un comprador, es de prever que esos valores serían muy superiores a los marcados. ¿Por qué? Principalmente porque lo que hace la Administración General del Estado es fijar el valor catastral, parámetro siempre muy inferior al de mercado.

Un ejemplo de ello es una parcela situada dentro del Peri LO-3 Pacífico, de la que el Estado es propietario del 44,82%, Esa pastilla tiene un valor contable de 211.933 euros; sin embargo, fue puesta en subasta (sin éxito) por 3,5 millones, 16 veces más. Con ello se da cumplimiento a las instrucciones dadas por el Tribunal de Cuentas. Incluso, en los casos en los que se desconozca esta valoración, lo que se hace en la respuesta es obviar una cifra.

Tomando como punto de partida estas premisas, el amplio catálogo de propiedades, que se extiende por la casi totalidad de municipios malagueños, subraya el peso que en el mismo tiene Málaga capital. Muestra de ello es que es en esta ciudad donde se concentra la mayor parte, con casi 130. Bien es cierto, que la extensión de este listado tiene mucho que ver con la inclusión en el mismo de casi medio centenar de las antiguas viviendas de pescadores de El Palo, incursas ahora en el proceso de legalización por parte de esta misma administración. El valor que le otorga Patrimonio del Estado es algo superior a los 1,6 millones de euros.

La cuantía está muy lejos del inmueble del Estado que, según los datos oficiales, mayor tiene en toda la provincia: la cárcel de Alhaurín de la Torre. Según el valor contable asignado a la penitenciaría, por el momento la única existente en la provincia, a la espera de la puesta en funcionamiento de la construida en Archidona, este edificio alcanza los 23.446.521 euros, para una superficie total de 59.758 metros cuadrados.

Tras la prisión malagueña, el listado de propiedades con mejor valor económico continúa con el Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, localizado en Málaga capital y que cuenta con 200 celdas. Este equipamiento fue inaugurado a mediados del año 2009 y alcanza los 19.208.942 euros. Dispone de una superficie construida de 8.958,55 metros cuadrados.

La capital concentra ocho de los diez edificios mejor valorados. Al CIS se le unen en este listado la actual sede de la Subdelegación del Gobierno, antiguo Hotel La Caleta, con un valor contable de casi 18,8 millones; la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, localizada junto a la plaza Manuel Azaña, por 13,3 millones; el Parador Nacional de Golf, por 8,1 millones; una parcela en Teatinos, de 7,8 millones; el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana), tasado en casi 6 millones de euros; el Cuartel de la Guardia Civil en Arroyo de los Ángeles, 6 millones, y el Archivo Histórico Provincial, de casi 3,8 millones. Para completar este ranking, el Palacio de Congresos de Torremolinos, con algo más de 9,4 millones de euros.

Más allá del aspecto meramente numérico, hay inmuebles que tienen un simbolismo particular. Caso del Teatro Romano y el solar del antiguo archivo histórico provincial, cuyo valor contable, según el Gobierno, es de 1.269.938 euros; el Castillo Gibralfaro, de 946.594 euros; el antiguo CIE, cerrado hace varios años por sus malas condiciones de conservación, valorado en 2,5 millones. Son varios los paradores reflejados, o el Refugio de Juanar, en Ojén, valorado en 2,4 millones. Al de golf, situado en la zona de Guadalmar, hay que añadir el de Antequera, valorado en 3,1 millones; el de Gibralfaro, de 789.417 euros; el de Nerja, por 2,7 millones, y el de Ronda, con unos escasos 53.189 euros.