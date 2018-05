Los propietarios comienzan la retirada de los mosaicos de Invader

Hace apenas un año, los malagueños se despertaban con una "invasión" de decenas de obras del artista francés Invader repartidas por las calles de la capital. Ayer, después de 12 meses y ciertas polémicas y disputas entre distintas administraciones, estas piezas comenzaron a desaparecer. En concreto, el pulpo azul ubicado en el Palacio de Salinas y la doble placa ubicada en la esquina de plaza de la Merced y calle Álamos.

"Lo hemos retirado esta mañana porque el Ayuntamiento nos decía que o lo hacíamos nosotros o lo hacían ellos, con un coste muy importante por un trabajo que hemos hecho en cinco minutos", aseguró ayer a este periódico el presidente de uno de los edificios en los que se ejecutó la retirada.

La explicación alude a la comunicación remitida por parte del Consistorio municipal hace unos días en la que instaba a los propietarios de los edificios del centro histórico a retirar por sí mismos las piezas, como primera opción. La alternativa pasaba por que los propios funcionarios públicos se hicieran cargo de eliminar la cerámica de las fachas, con un cargo que ascendía a más de 2.700 euros y que la propiedad en cuestión debía abonar después.

El presidente de esta comunidad, que prefiere guardar el máximo anonimato, asegura que si no fuera por el revuelo formado, no le haría importado conservar la pieza: "Alguien la colocó sin que nos percatáramos y a los 15 días se presentó la Guardia Civil aquí preguntando por si habíamos dado consentimiento y por cuándo había sido instalada. Le contesté y días después me citaron para declarar. No entiendo este lío. Por una parte, diciéndonos que se trata de una obra con valor y por otra, que tenemos que retirarla porque sino lo hacemos estamos cometiendo un delito". En su opinión, lo que ha premiado en el asunto ha sido el enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital.

El artista francés colocó 29 obras por toda la capital, 15 de ellas en el centro histórico, una zona que cuenta con protección patrimonial. La Administración autonómica instó pocas semanas después de la aparición de las obras al Consistorio a retirarlas al considerarlas "ilegales de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía". Ambas instituciones llevan lanzando el balón hacia el tejado contrario desde entonces.

La intervención de Invader se relacionó desde el primer momento con el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga y su director. En una entrevista al artista publicada por Málaga Hoy el pasado mes de junio, éste reconoció que su presencia en Málaga estuvo motivada por su interés en visitar el CAC y buscar localizaciones para la invasión. Al ser preguntado por la posibilidad de que hubiese una muestra en el centro cultural malagueño, respondió: "Sí, llevamos un tiempo hablando, de hecho fue lo que desencadenó mi viaje a Málaga y esta primera oleada de la invasión".

La Fiscalía de Medio Ambiente, partiendo de las investigaciones de la Guardia Civil, presentó una querella contra el artista y el director del CAC, Fernando Francés, por un presunto delito contra el patrimonio histórico artístico, una acusación admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 6 de la capital. Ambos acusados han sido citados para declarar el próximo mes de junio.