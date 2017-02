La provincia ha sufrido destructivos seísmos, el más antiguo de los registrados fue en 1494

La historia se ha encargado de demostrar el poder destructivo de los terremotos que han tenido su epicentro en algún punto de Andalucía dada la intensa actividad sísmica que caracteriza al entorno del mar de Alborán. Por suerte, los grandes seísmos no ocurren con tanta frecuencia y la memoria no alcanza a tener presentes algunos de los fenómenos sísmicos que han sembrado el horror y la muerte en esta zona a lo largo de los últimos siglos. Uno de los de mayor intensidad de los que se tiene constancia en toda la región ocurrió el 9 de octubre de 1680 en Málaga y tuvo una intensidad de nueve y una magnitud estimada superior a 6,2. Sólo existe un precedente de un terremoto tan devastador en la provincia y fue el ocurrido en enero de 1494 con una intensidad similar. En la historia más reciente de Málaga no se ha vuelto a producir un seísmo de tales características, aunque el terremoto ocurrido el 25 de diciembre en 1884 en Arenas del Rey (Granada), y que se cree que tuvo una intensidad máxima de diez y una magnitud de 6,5, sí afectó gravemente a varias poblaciones de la comarca malagueña de la Axarquía. Pero la verdadera destrucción la provocó en el municipio granadino, que tuvo que ser prácticamente construido de nuevo y la devastadora sacudida dejó un trágico balance de mil personas fallecidas. También en la provincia de Granada, se registró un terremoto de entre 8 y 9 de intensidad y 5,9 de magnitud en 1806 en Santa Fe, muy similar del que hay registros en Dalías (Almería) dos años antes que acabó con la vida de casi 500 personas. Sin llegar a fenómenos tan destructores, las provincias de Málaga , Granada y Almería especialmente han registrado una frecuente actividad sísmica en las últimas décadas con terremotos de intensidad entre moderada y baja que se han dejado notar entre la población. Aunque documentalmente se tiene constancia de numerosos seísmos de gran envergadura ocurridos en esta zona, el catálogo de terremotos sentidos registrados instrumentalmente por el Instituto Andaluz de Geofísica data desde 1979. Y en base a esos datos, el más grande que ha tenido lugar en la comunidad hasta la fecha fue el ocurrido el 11 de abril de 2010 en Albuñuelas (Granada).