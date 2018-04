La provincia reconoce a sus ilustres en su día

Vecinos de Monda y personalidades se levantaron para dar una sonora ovación a Josefa Díaz, hermana del cabo de la Guardia Civil Diego Díaz, fallecido en acto de servicio cuando trataba de salvar la vida a personas que habían quedado atrapadas por la intensidad de una riada repentina en Sevilla. "La familia agradece la entrega del premio, lo hacemos encantados aunque creo que él nos está viendo desde el cielo", aseguró Díaz entre lágrimas en su agradecimiento por el reconocimiento a título póstumo a su hermano en la celebración del Día de la Provincia Málaga en la iglesia parroquial Santiago Apóstol de la localidad de Monda.

El embajador del Reino Unido en España, Simon Madley, hizo referencias históricas para recordar el "amor" de los británicos por la provincia en su aceptación de la Medalla de Oro de la Provincia: "Esta tierra está en el corazón de los británicos, no solo ahora sino desde hace siglos. Solo hay que acordarse de los vinos malagueños tan queridos por Shakespeare o del Cementerio Inglés con los restos de Gerald Brenan", indicó Madley, quien prometió que a pesar del Brexit, el idilio de Reino Unido con Málaga no terminará: "Aunque nos vayamos de la Unión Europea, mis paisanos seguirán viniendo e inviertiendo en esta tierra porque lo llevamos en el corazón".

El decano de la prensa malagueña, El Sol de Antequera, cumple en 2018 su centenario, lo que también valió el reconocimiento de la Diputación: "Esta medalla no es para El Sol de Antequera, sino para todas las noticias [y sus protagonistas] que venimos recogiendo estos 100 años, las buenas y las no tan buenas", aseguró Antonio Guerrero, director del periódico, quien ha agradecido especialmente a los lectores y suscriptores, "la base que nos sostiene día a día".

Famadesa pasó de ser en los 70 un pequeño matadero malagueño a convertirse en la actualidad en una de las diez empresas cárnicas más importantes de España, con más de 1.000 trabajadores en nómina. Su responsable y fundador, Federico Beltrán,aseguró al recibir la Medalla de Oro de la Provincia que "es el premio que más me ha emocionado, como hijo de esta tierra", poniéndolo por delante de la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo que le concedió el Gobierno de España el año pasado.

Antes del bronce de Regino Hernández en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, la última vez que España consiguió una medalla en el evento más importante de los deportes de invierno el deportista mijeño acababa de nacer. "La medalla [olímpica] es el reconocimiento a tantos años de sufrimiento y entrega", expresó después de confesar que no sabía que tenía que dar un discurso tras recibir la medalla de la provincia. "Con tanto como he viajado y con tantos sitios que he visto, os puedo asegurar que no hay nada como Málaga. Cuando vuelvo a Mijas, la tierra que me vio crecer, me siento muy a gusto y me ayuda a desconectar como nada", sentenció el deportista.

Cuando las Hermanitas de los Pobres sufrieron en enero un desabastecimiento de alimentos y productos de limpieza, la sociedad malagueña se volcó con ellas. Por ello, sor María Dolores, la madre superiora, dedicó ayer la distinción a quienes han hecho posible que la congregación siga viva: "Los malagueños siempre han respondido con generosidad y queremos que esta Medalla sea para ellos, sobre todo para los ancianos", indicó la monja de un colectivo que atiende en la capital a 65 personas mayores con bajos recursos y que lleva más de 50 años operando en la provincia.