La provincia tiene 17 veces menos fisioterapeutas que los que recomienda la OMS

Recogida de firmas y mociones en los ayuntamientos

CCOO no sólo hizo un análisis comparativo de la situación de la fisioterapia en la provincia en relación con el resto de Andalucía. También avanzó cuál será su "plan de acción" para exigir que se compense ese déficit. Dado que la fisioterapia domiciliaria -para pacientes que no puedan o no deban desplazarse- no existe en todas las comarcas, el sindicato impulsará la constitución de una plataforma para que ese servicio sea instaurado por parte del Servicio Andaluz de Salud. En la provincia funciona en Málaga y, "para valoración funcional y contadas sesiones de rehabilitación" en la Costa del Sol occidental. La Axarquía, la Serranía rondeña y Antequera carecen de este dispositivo. Por ello, CCOO propiciará a través de IU la presentación de una moción en todos los ayuntamientos de cara a exigir que la asistencia se generalice a toda la provincia "para evitar la discriminación derivada del lugar de residencia". Incluso, la central impulsará una recogida de firmas para reclamar que los equipos móviles se extiendan a todas las comarcas. Tanto las mociones como las firmas serán entregadas luego en el Parlamento de Andalucía. La fisioterapia a domicilio comenzó a funcionar en Málaga en 2009, precisamente después de que en ese año CCOO denunciara el "colapso" de la rehabilitación con "demoras superiores a los dos años".