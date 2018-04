El proyecto de biblioteca en San Agustín, a la espera de una segunda excavación

El Gobierno no prevé iniciar la redacción del proyecto de adaptación del edificio para la ubicación de la Biblioteca Pública de Málaga en el antiguo convento de San Agustín, ni tiene fecha el inicio de las obras, su finalización o la fecha para su futura apertura.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria al PSOE de este mes de abril y que han dado a conocer este lunes el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo; el diputado de la formación Miguel Ángel Heredia y el secretario de Organización del Territorio del PSOE de Málaga, Rafael Granados.

El líder del PSOE de Málaga ha reclamado al Gobierno del PP que "agilice" las obras de construcción de la Biblioteca Provincial de Málaga, "un proyecto que lleva más de 24 años de retraso desde que esta sede se trasladó de forma provisional a la avenida de Europa de la capital".

"En 1994 se demolía la Casa de la Cultura que había junto al Teatro Romano para habilitar las visitas a este monumento, poco después se acordó que la sede definitiva sea el antiguo convento de San Agustín", ha dicho Ruiz Espejo, quien ha incidido en que la Biblioteca Provincial es la que menos usuarios tiene registrados de Andalucía por lo que "tiene que recuperar ese número con una sede estable para prestar el mismo servicio que cumplen otras bibliotecas provinciales en la región".

Ha recordado que la previsión del Ejecutivo central es que las obras estén finalizadas en 2021 ya que, según el calendario previsto, en el segundo y tercer trimestre de 2018 se produciría la actualización del proyecto de ejecución y licitación de la ejecución de la obra. En el primer trimestre de 2019 se adjudicaría la ejecución de la obra para finalizar en el segundo trimestre de 2021, ha indicado a los periodistas.

En este sentido, ha criticado la "dejadez y la marginación" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que "está haciendo que se lastre un elemento esencial para la cultura como es la Biblioteca Provincial, "con tan solo 89 euros de inversión por habitante, son 86 euros menos que el resto de andaluces y más de 127 euros menos que el resto de españoles, son los peores PGE para la provincia", ha detallado.

"Para relanzar la actividad de la biblioteca, que vuelve a tener una dotación presupuestaria de 1,35 millones correspondiente a partidas no ejecutadas en años anteriores, es necesario que haya una sede definitiva, sobre todo cuando la Junta de Andalucía ha destinado más de siete millones de euros al alquiler en la sede provisional, es un esfuerzo importante para mantener su actividad que con una sede definitiva se podrán utilizar para la promoción cultural", ha concluido.

El diputado ha lamentado que no haya "fecha ni plazo de ningún tipo", incidiendo en que el Gobierno "ha destinado partidas en todos los PGE de 2012 a 2018 salvo en 2013 por valor de 3,2 millones de euros, es lo que se tenía que haber gastado hasta la fecha en este proyecto, pero no se ha gastado nada porque no se ha hecho nada".

Así, Heredia ha explicado que el Gobierno central ha asumido la falta de trabajos para el avance en la sede definitiva de la Biblioteca Provincial por la aparición de restos musulmanes y de la Edad Media y, posiblemente, fenicias, en la fase de las catas arqueológicas.

"La previsión más optimista era que se iniciarían las obras en 2019 y finalizarían en 2021, esa era la previsión del Gobierno, pero Rajoy vuelve a tirar por tierra todas las previsiones porque no ha contratado ni las segundas catas arqueológicas que son necesarias", ha lamentado.

Por ello, ha sostenido que no hay fechas para iniciar la Biblioteca Pública del Estado "ni tampoco podrán gastar los 1,35 millones previstos en los PGE" de este año. Por ello, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para que den comienzo de forma inmediata las segundas catas arqueológicas y que el Gobierno se comprometa con unas fechas concretas para la ejecución de las obras.

"Rajoy se ha negado a que la Lex Flavia venga a Málaga y, en segundo lugar, a desbloquear las obras de la Biblioteca Pública del Estado tras 20 años de retraso", ha concluido.