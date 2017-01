La prueba del algodón contra el tranvía

El pulso que desde hace ya más de tres años vienen protagonizando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga por el Metro en superficie hasta el Hospital Civil vive hoy un día clave. La manifestación anunciada para este mediodía por la plataforma contraria a la prolongación a ras de calle del suburbano tiene un valor simbólico indudable. No tanto por lo que vaya a implicar en el futuro real del tramo, aparentemente condenado, como por la credibilidad del mensaje de aquellos que se afanan día sí y otro también a enterrarlo, arguyendo que la vecindad no quiere un tren recorriendo Eugenio Gross y Blas de Lezo a la luz del día. Para ellos lo de hoy es una especie de prueba de algodón.

También para el alcalde, Francisco de la Torre, cuya voz forma parte de ese grupo que sospecha sin disimulo del tranvía. Por más que en noviembre de 2013 firmarse el documento que ponía las bases de la propuesta, hoy sigue cerrándole la puerta. Unas veces argumentando que vulnera el planeamiento urbanístico, otras señalando el daño extremo que provocaría en las líneas de la empresa municipal de autobuses, pero siempre agarrándose a la opinión contraria de los residentes y comerciantes.

Por eso, lo que hoy ocurra en la calle mide en buena medida la fortaleza del que el propio regidor ha convertido en uno de los pilares de su defensa en el pleito con la Junta. Y por eso justamente chirría más aún su decisión de no acudir a la manifestación. Salvo sorpresa de última hora, el alcalde que rechaza el Metro en superficie no estará al frente de la manifestación que rechaza el Metro en superficie.

Su falta, admitida el pasado viernes por fuentes municipales, no hace otra cosa que confirmar las dudas que el propio alcalde tiene respecto a la capacidad del colectivo organizador de movilizar una masa suficiente. Todo lo que no sea llenar la calle de opositores a la propuesta de la Consejería de Fomento lo debilita.

Precisan desde el Consistorio que si bien De la Torre no acudirá, sí lo hará algún concejal en representación del equipo de gobierno del PP. Se da por seguro que entre los rostros anónimos estará el de la concejala del distrito Bailén-Miraflores, Elisa Pérez de Siles, y quizás también el de la concejala de Movilidad, Elvira Maeso. Pero por muchos ediles populares que acudan, el valor de la ausencia del regidor crea un vacío imposible de llenar.

El olvido intencionado del alcalde queda confirmado en su siempre transparente agenda de eventos. Para hoy (al menos hasta la tarde de ayer) sólo queda registrado, a las 17:00: "En el Ayuntamiento, despacho". Nada de, a las 12:00, manifestación con los vecinos de Bailén-Miraflores. Una renuencia que contrasta poderosamente con el poder de los actos que él mismo protagonizó cuando la otrora consejera de Fomento Elena Cortés tuvo la idea malvada de plantear el Metro en superficie por la Alameda Principal y el Paseo del Parque. Aquella ocurrencia provocó la reacción inmediata no sólo del mandatario local, sino de la dirección provincial del PP.

De la Torre y Elías Bendodo, a quien se apunta como futuro alcaldable popular en 2019, de la mano protagonizaron un frente común en toda regla contra el planteamiento de la Junta, llegando incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de echarse a la calle llegado el caso. La consideración que hace ahora De la Torre poco o nada tiene que ver. Sí, dice que no quiere el tranvía porque los vecinos no lo quieren, pero no da el paso para ponerse al frente de la marcha.

Ahora, quizás tras reflexionar detenidamente sobre la cuestión, de sopesar los pros y contras, y de, incluso, admitir la posibilidad de pueda incluso verse forzado a cambiar de opinión, opta por apartarse y dejar solos a quienes, con sus razones (muchas cuestionables), se mantienen firmes en su legítima lucha. El reto que tiene ante sí la ya única plataforma que exige la anulación del tramo en superficie es evidente. Meses atrás presumió de músculo, exhibiendo del orden de 13.000 firmas recogidas y presentadas ante la Junta. Fueron apoyos de vecinos de Bailén-Miraflores, de Campanillas y trabajadores del PTA, críticos con la prolongación hasta el Civil y que demandaban usar la inverisón para extender el ferrocarril hasta el PTA.

El precedente sólo eleva el listón de la expectativa. Y eso juega en contra de la lectura final que se pueda hacer de la protesta de hoy. Porque más allá del escenario de la rúbrica, las reuniones organizadas por el colectivo hasta la fecha han sumado a lo mucho del orden 300 vecinos del entorno, número sensiblemente alejado de los seis ciudadanos que se apostaron a finales del pasado mes de diciembre, con motivo de la última comisión de seguimiento del Metro, a la puerta de la Delegación del Gobierno andaluz.

Ese episodio no pasó desapercibido para De la Torre, que parece temer quedar en evidencia. Políticamente su ausencia tendría plena justificación en otro contexto. No solo por la cuestión relativa a la cifra de manifestantes, sino porque como máximo representante institucional se debe a todos los malagueños, también a aquellos que sí quieren que el Metro llegue hasta el Civil, aunque sea en superficie. Lo sospechoso del caso es que parece que es ahora cuando decide vestirse de esta necesaria equidistancia y no antes, cuando ante la vecindad encendida se mostraba como uno más, como otro ciudadano disconforme.