La prueba de los chalecos detecta un fallo que obliga a devolver un lote de 215

El Ayuntamiento de Málaga ha devuelto la última remesa de 215 chalecos antibalas, anticorte y antipunzón que había encargado a la empresa que ganó el concurso dado que no han superado las pruebas de balística a la que han sido sometidos para comprobar su total fiabilidad. El concejal del área de Seguridad, Mario Cortés, explicó a este periódico al ser cuestionado sobre el retraso de las prendas que al menos una de éstas ha arrojado un resultado negativo al haber sido perforada por un cuchillo, aunque por escasos milímetros, durante el examen. El resto del peritaje tuvo que ser anulado, lo que ha obligado a retirar el lote completo que se había encargado, con más de 200 que, en palabras del edil, tienen que volver a fabricarse. El Consistorio envió una muestra al azar de seis chalecos a un centro homologado de Valencia, donde debían pasar la prueba que determinara su efectividad. El concejal aclaró que el hecho de que no haya culminado con éxito no guarda relación con la calidad de los equipos, sino que se habían exigido "ciertas condiciones" que deben cumplirse. "El chaleco serviría pero quisimos ofrecerle más seguridad a los agentes y los compramos no solo antibala sino también antipunzón y anticorte", apostilló.

La empresa, según precisó, ya se ha puesto manos a la obra con el nuevo lote, que podría tener acabado en el plazo de un mes. "De nuevo cogeremos unas cuantas prendas al azar y las mandaremos al laboratorio de Valencia", señaló Cortés, que prevé que para la próxima Feria de Agosto los efectivos puedan disponer de éstas.

La entrega de los equipos a los policías locales ya se había retrasado debido a la elevada demanda en Europa, generada por el operativo que implica el nivel 4 de alerta terrorista. Fue esta circunstancia la que contribuyó, señaló el portavoz de Seguridad, a que no llegaran a tiempo para el dispositivo de Semana Santa. Según indicó entonces, eran numerosas las ciudades europeas las que estaban solicitando la adquisición de las prendas al mismo proveedor, una empresa de Finlandia. "Se compraron el año pasado, fuimos de los primeros en hacerlo pero están tardando varios meses. Es la única fábrica que ofrece los chalecos de la calidad que queremos", afirmó Cortés, quien subrayó que se habían adquirido "los mejores del mercado", pero que, a su vez, son "los más demandados". Asimismo, indicó que es relativamente habitual que los cuerpos policiales tengan que devolver estos equipos a fin de exigir la máxima eficacia.

Con los 215 chalecos encargados de nuevo, se cubre, en según el responsable de Seguridad, prácticamente el 90% de la plantilla de la Policía Local que patrulla las calles. Otra nueva remesa, con 200, permitirá llegar al cien por cien.