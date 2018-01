"El puerto es una ventana al mundo y siempre fue el gran olvidado "

-Sí, eso nos permitiría enlazar con todo Europa pero la salida del puerto es lo que veo más complicado por el paso de nivel y hacerlo subterráneo tiene un coste muy elevado. Ese es el escollo más importante del proyecto. La conexión ferroviaria no se puede olvidar nunca.

-No se han detectado grandes incidentes en este puerto. Es un sitio de cierta conflictividad, porque los puertos están abiertos pero no incidentes sonados.

-De hecho el barco nuestro y el capitán muchas veces no han tenido más remedio que rescatar a personas en alta mar en el Mar de Alborán. Podían habilitarse recintos para estas personas en el momento de la llegada, no para posteriormente, sino para auxilio en los primeros momentos.

-Yo sí lo veo. Eso tiene que ser una proyección más de la ciudad. Indudablemente si hay cosas que le enriquezcan y le den un valor añadido al puerto, por supuesto que sí. Lo que hay que saber perfectamente es coordinar todos los elementos y ahí es donde está el secreto, combinar el aspecto comercial y lo que es aspecto lúdico y el hotel es un escaparate para la ciudad. Málaga no tiene que olvidar que su fuerza está en el turismo.

-No, la gente ya es consciente de que el puerto existe, que está aquí y es importante el hecho de que se haya abierto a la ciudad.

-¿Y ya no es el gran olvidado?

-No. Es verdad que Tánger Med nos preocupa ahora mismo pero Málaga, con nuevas líneas y nuevas rutas puede desarrollarse. Además estamos frente al estrecho de Gibraltar, y todos los barcos pasan por delante nuestra. Lo que pasa es que ha habido momentos y circunstancias de los tráficos que han hecho que se hayan ido a otros puertos. Es una pena que Málaga no tenga un servicio o conexión con Tánger.

-¿Entonces no está en tan mala posición?

-Sí porque la gente ve el puerto y la ciudad, lo que está detrás. Es un tráfico muy importante. La última estadística es que por el puerto de Málaga han pasado 500.000 pasajeros y eso es importante para la ciudad. No hay que olvidar que este tráfico le da prestigio a Málaga. Y ambas se pueden combinar perfectamente; un puerto abierto comercialmente y abierto a los pasajeros.

De profesión, hombre de puerto

Joaquín Pérez Muñoz cumplirá los 74 años el próximo mes de septiembre, pero lleva ya medio siglo vinculado al puerto de Málaga, donde empezó a trabajar en los negocios familiares antes de levantar vuelo y montar sus propias empresas, en la que ahora están sus hijos. Nacido en la calle Carretería, cursó los primeros estudios en los Maristas y los Agustinos antes de iniciar la carrera de Económicas en Málaga, pero la tradición le dirigió pronto a la orilla del mar. "Toda la vida no he tenido otra profesión que no sea realmente el puerto", asegura este economista y empresario, el único armador malagueño que queda en el puerto. Su bisabuelo y abuelo también trabajaron en actividades relacionadas con el mar, este último como propietario de barcos dedicados al tráfico de mercancías con Ceuta y Melilla, nunca centradas en el transporte de personas. En este momento, Joaquín Pérez es socio de la empresa Servimar y de la armadora Marítima Peregaz, además de desarrollar funciones como agente de aduanas.