"Nos han puesto trabas por actuar "

Los conciertos en la Feria del centro de Málaga están siendo un éxito entre aquellos que desean acompañar el Cartojal con un buen repertorio de canciones. La plaza de Uncibay, la plaza de las Flores y la plaza del Obispo son algunos de los espacios donde se puede escuchar la mejor música de marca malagueña en directo. Mr. Proper es un grupo que le encanta a la gente, sobre todo a aquella que ama los clásicos del pop español de los 80 y 90 pero con un tono más desenfadado.

Loquillo, Pereza, Mecano o Nacha Pop son algunos de los grupos que Mr. Proper "saca brillo" en sus actuaciones. El lema de esta banda es "limpiamos los clásicos del pop español", un juego de palabras que le da Este "aclarado" no es más que ofrecer otra versión de los mayores éxitos del pop en España, aunque sus seguidores, y ellos mismos, acaban llenos de sudor después de dos horas de brincos y cánticos.

"No sé si el verbo apropiado es innovar, pero queremos cambiar el repertorio para que se haga más ameno"

La Plaza del Obispo está recibiendo durante estos días al grupo malagueño con motivo de la feria. Mr Proper ya lleva tres años actuando en estas fiestas y los miembros se sienten bastante a gusto según Andrés, que pone la voz a la banda. El cantante está acompañado por Juan, batería; Miguel, bajo y Jesús y Diego, ambos a la guitarra. Estos músicos suelen hacer sus propias temas en la intimidad e interpretar canciones conocidas por todos en ferias, bodas y cumpleaños entre otros eventos. Cada año, Mr. Proper procura tocar nuevos temas aunque no sean suyos. "A veces hacemos canciones nuevas. No sé si el verbo apropiado es innovar pero intentamos que no se repita, queremos cambiar el repertorio para que sea más ameno", afirma Andrés. La iniciativa de que Mr. Proper actuara en la Plaza del Obispo hace tres años fue de un socio de uno de los locales del espacio, que los vio actuar en un cumpleaños. El Ayuntamiento no ha colaborado con este grupo como lo ha hecho con Free Soul Band. Pero Mr. Proper ha recibido sanciones por tocar en un espacio público. "Nos han puesto muchas trabas. Nos multaron por venir el año pasado", asegura Andrés que está seguro de que quieren seguir contando con el apoyo de los locales de la Plaza del Obispo, aunque no reciben financiación de las instituciones públicas. "Virgencita, que me quede como estoy": así explica Andrés cómo quieren estar, que no reciban multas por ofrecer su talento ante un público bastante fiel. Aunque se encuentren con esta serie de obstáculos, el grupo no se queja por falta de trabajo. Cada dos meses, Mr. Proper actúa en la Sala París 15 y siempre tienen algún sitio donde ir a "limpiar grandes temas de estos últimos años".

El grupo malagueño estará durante el resto de feria en el mismo lugar que los días concurridos para que personas de todas las edades disfruten de los mejores clásicos del pop español.