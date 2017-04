Desconexión laboral: La 'pugna' entre las empresas y los trabajadores por el descanso

Suena un pitido en el teléfono móvil. Son las 21:00 y vas a empezar a cenar. Es tu jefe. Te pregunta un dato por whatsapp. Tu jornada laboral acabó hace ya tres horas y, lógicamente, solo te apetece descansar. Por la mente, en unos segundos tensos, pasan varias opciones. La primera es no responder, hacerse el sueco y mañana será otro día. Pero, por una parte, desatiendes la petición directa de un superior y dudas sobre las posibles repercusiones que eso te pueda generar tanto al día siguiente en el puesto de trabajo como en el futuro. Además, tu jefe sabe perfectamente si has leído el mensaje porque whatsapp lo marca. La segunda opción es levantarte, dejar que la cena se enfríe, buscar el dato y responder, algo que puede durar unos minutos o dos horas que, por supuesto, no son remuneradas. ¿Qué es lo habitual? Depende de cada persona, pero el trabajador, por evitar males mayores e incluso un despido, tiende a responder, máxime tras la inseguridad que trae consigo la reforma laboral y las altas tasas de paro existentes. Nadie es imprescindible y eso acaba pesando en el ánimo. El que dice un whatsapp dice un correo electrónico, un mensaje por Facebook, por Linkedin... Las posibilidades para que un jefe te localice son muy amplias.

¿Se puede legislar, de alguna forma, el derecho al descanso tras la jornada laboral? Francia lo ha hecho y lo ha llamado derecho a la desconexión. Desde el pasado 1 de enero está en su Código Laboral. Es casi un brindis al sol porque invita a las empresas de más de 50 trabajadores a negociar y llegar a acuerdos tomando como base las necesidades de cada sector, es decir, no obliga a apagar el móvil de empresa o internet, pero algo es algo.

Los expertos señalan que, por ahora, ha servido para despertar conciencias y avivar el debate sobre la jornada laboral y la conciliación. "Este tipo de leyes contribuyen a sensibilizar y a respetar la vida personal de los trabajadores porque se puede ver afectada hasta la salud. Se envían muchos mensajes y correos importantes en fines de semana o vacaciones y eso provoca estrés", explica Antonio Peñalver, profesor de la escuela de negocios malagueña Esesa y ex director de recursos humanos de firmas como Banco Santander.

En España, de momento, no hay ninguna regulación al respecto. Hace unos días el Gobierno, en una respuesta parlamentaria, dijo que lo estudiaría, pero poco más. Peñalver es partidario de que esa desconexión se convierta, directamente, en un derecho laboral y subraya que ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a las empresas a mantener un registro de la jornada efectiva de trabajo diario. "Probablemente se debería empezar por no enviar correos a partir de una determinada hora o en fin de semana y luego siga porque el empleado no tenga por qué responder en ese tiempo libre. El paso siguiente debería ser que, si no se cumple, se produzca algún tipo de sanción a la empresa", expresa.

En cualquier caso, no es un asunto sencillo porque, en muchas ocasiones, ni siquiera se sabe diferenciar qué es urgente y qué no lo es. "El sentido común debe jugar mucho y eso pasa por la formación y sensibilización del directivo", añade Peñalver, quien reconoce que en España sigue habiendo "coacciones" a los empleados y que es algo casi cultural. "Parece que si no respondes a un whatsapp eres un maleducado. Esto se ha llevado también a las empresas y es cierto que se están produciendo abusos con los empleados", remarca este experto en recursos humanos.

María Auxiliadora Jiménez, secretaria general de UGT en Málaga, ratifica que en la provincia se está produciendo ese tipo de abusos. "Al sindicato nos llegan denuncias, pero en la práctica no van más allá ni terminan en el juzgado porque no hay nada definido en España y porque el empleado tiene miedo a perder el trabajo. La gente acepta determinadas condiciones por no ir al paro y el empresario o el directivo se aprovechan de eso", dice Jiménez, que asegura tajante que en Málaga se están trabajando muchas horas extra "encubiertas" sin recibir más salario por ello. "Lo ha provocado la reforma laboral, se ha bajado el control y hay una bolsa de explotación y abuso", critica.

Generalizar es injusto. Por cada directivo explotador es posible que haya diez que no lo son, pero al trabajador que le toca uno malo le cuesta un mundo remontar el vuelo profesional y personalmente. Muchas personas sufren el que se ha llamado el síndrome del quemado, es decir, el de aquella persona que está agotada en su puesto de trabajo y no puede más. Suele estar más ligado a la dificultad del entorno que a la propia carga de trabajo. En Francia, según un estudio, están así el 12% de los empleados. En España no hay datos y depende del sector.

Este diario se ha puesto en contacto con varias empresas malagueñas, de áreas muy diversas, para conocer qué opinan sobre esta medida aprobada en Francia y cuál es la política que siguen en su compañía. En líneas generales, la respuesta es muy positiva, entienden que hay que intentar defender el descanso -también de los propios directivos y cargos intermedios cuyos horarios no están definidos y que aguantan jornadas maratonianas- e intentan aplicar la mejor política de todas: el sentido común. "La medida que han adoptado en Francia nos parece muy buena y, sobre todo, necesaria: día a día las empresas debemos de ser más conscientes de que, si queremos crear un buen entorno laboral y tener a unos empleados felices, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra relación con ellos. Respetar el descanso del trabajador fuera del horario laboral es algo que debería de hacerse de forma espontánea sin que tuviera que regularlo ninguna ley", asegura Rafael Martínez-Avial, consejero delegado de Tiendanimal, una de las mayores empresas españolas del sector de alimentación y cuidado de mascotas. Este directivo indica que, en su caso, no toman medidas especiales sino que "simplemente, de forma natural, no solicitamos a nuestros trabajadores su tiempo o su fuerza de trabajo fuera de sus horarios porque sabemos que la disposición de un trabajador es durante el tiempo que tenga contratado y en el horario establecido, sin más". En Mesurex, una firma tecnológica con varios proyectos de ingeniería en el extranjero, van en la misma línea. Su responsable de marketing, Daniel Ruiz, afirma que "hemos acordado, por contrato y convenio, no hacer llamadas ni mensajes fuera del horario de trabajo y personalmente me parece que es lo que se debe hacer".

Vicente Mirasol, director financiero de la consultora Actúa2, también considera que la ley aprobada en Francia "es muy positiva porque fomenta el descanso y la conciliación familiar". "No obstante, en mi opinión es un tema cultural, ya que abusamos en nuestra vida diaria de la tecnología, y vivimos en una era de estar en la obligación de estar las 24 horas conectados con el exterior, y eso es difícil de erradicar en el contexto del mundo en el que estamos inmersos", añade Mirasol, quien cree más sencillo regular el descanso entre directivo y empleado y más difícil entre los clientes y proveedores. En su empresa, expone, "hay un horario oficial de trabajo que intenta respetarse, pero es difícil que los clientes no accedan a los empleados fuera de su horario de trabajo". En su funcionamiento interno, este directivo asegura que se da móvil de empresa a los trabajadores y el correo profesional está vinculado a ese y no al personal.

El director general de la firma turística ClickViaja, Óscar Alonso, apoya la desconexión, pero la ve más difícil cuando se está en un puesto directivo "porque requieren cierta conexión con la empresa de alguna manera en horarios algo atípicos y de forma excepcional". Alonso explica que intentan no molestar a los empleados fuera del horario laboral "salvo en situación excepcional e importante como es lógico" y defiende la creación de grupos de whatsapp entre los empleados para generar camaradería.

Pedro Martínez dirige la cadena de gimnasios Synergym y piensa que "independientemente de que se legisle o no, las empresas debemos utilizar el sentido común. Todo lo que esté vinculado a facilitar la desconexión y la conciliación laboral con el ámbito personal/familiar, ayuda a tener equipos de trabajo más felices y, por tanto, más productivos, por lo que apoyaríamos cualquier medida en este sentido". No tienen una normativa interna sobre esta materia. En algunos puestos usan el teletrabajo para dar flexibilidad y, en el caso de los monitores que tienen horarios más fijos, no les llaman fuera del horario laboral si no es un asunto "extremadamente urgente". "Estamos muy comprometidos en este aspecto, de nada sirve quemar a un trabajador cuando el éxito de tu negocio depende de que pueda dar lo máximo dentro de su jornada, con una sonrisa amplia y con toda la energía cargada tras el descanso", señala.

De una cadena de gimnasios a una empresa industrial, Aganova, cuyo director, Agustín Ramírez, considera que la mejor forma de conciliar es tener un horario flexible. Este empresario defiende que cada trabajador sea consciente de cuando produce más y obre en consecuencia. "Cada uno tiene un bioritmo que es más productivo o se concentra más en un horario u otro. Para la empresa es mucho más interesante sacar la producción en las horas que mejor le convenga y funcione cada empleado, que estar calentando la silla sin ser productivo", recalca. Ramírez afirma que intentan ser "coherentes" y que se cumplan los objetivos. "Para nuestros empleados es más importante que puedan llevar a sus hijos a la guardería a diario, y así se les permite, que reciban llamadas fuera de un horario habitual", expone.

En la agencia de comunicación El Cuartel ven la medida positiva "aunque es difícil su aplicación en la actualidad en nuestro país, ya que se trata de un problema estructural que proviene de varias carencias del sistema". "En España histórica y culturalmente, se premia el presentismo algo que hace que se vea reducida la productividad y eficiencia en las horas de trabajo", lamentan. En esta empresa explican que "la creatividad no puede regirse siempre por el mismo horario, pero precisamente por eso nuestros trabajadores tienen flexibilidad en los horarios de entrada y salida, para que sean realmente productivos en el tiempo que están con un proyecto, y desconecten de verdad al terminar". Los empresarios, sobre todo los de nueva hornada, son cada vez más conscientes de que si tienen trabajadores satisfechos obtendrán un mejor resultado. El dicho de la letra con sangre entra está antiguo, pero aún así sigue habiendo miles de trabajadores que lo sufren en Málaga. Regular la desconexión laboral será difícil. Se apelará al entendimiento entre empresa y empleados y al sentido común, pero la predisposición es buena. Y con eso se mueven montañas.