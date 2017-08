Lo que quedará del estrépito

C ALLE Larios. A eso de las 16:30. Una comparsa de atrevidas bacantes debidamente uniformadas se adentran en la espesura y lían la marimorena cantando, bailando y lidiándose mutuamente con una muleta de pega. Llevan una silueta recortable de David Bisbal a tamaño natural y la portan en volandas como si fuese el Cristo de la Buena Muerte. A su lado, una charanga entona La Ramona y el respetable estalla como si su equipo acabara de ganar la Champions, Ramonaaa / te quierooo. Una mujer pide limosna con un pañuelo en la cabeza y un tupper donde hay una estampita de la Virgen del Carmen. Lo de la Champions debe ir en serio, porque una cohorte de malaguitas se ha subido a una tarima reservada a las pandas de verdiales y ha empezado a saltar al grito de campeones campeones. Así que alguien ha debido ganar algo por alguna parte. En Sánchez Pastor, cuatro entusiastas del buen rollo y un quinto con barba de cinco días y peluca postiza a los Brooke Shields empiezan a bailar la rueda, en plan El patio de mi casa, mientras del interior del bar en el que han parado a beber suena el último remix reguetonero de Los del Río. Muy cerquita, el que suena es el mismo José Manuel Soto que en Twitter invoca la guerra contra los yihadistas, aunque sus sevillanas hablan de amor y colinas bucólicas. En Uncibay, el grupo de rock Los Ejecutivos anima el cotarro con sus versiones y dos amiguetes que se mantienen en pie ya bastante pasados beben sus mojitos directamente de unos sombreritos de paja en los que han volcado el contenido. Poco después, en la calle Granada, un señor vestido con bañador y camisa de cuadros desabrochada da largos tragos a una bota mientras con la mano izquierda palpa el trasero de una joven que le deja hacer sin más. Una rondalla rociera monta el campamento en Méndez Núñez y entabla duelo a muerte con otra charanga que insiste machacona con Mi gran noche como si no hubiera un mañana. Para colmo, Los Ejecutivos mantienen su descarga eléctrica justo al lado, así que la cacofonía resultante espantaría a cualquier invasor que se precie. Una joven oriental vende flores de plástico y extrañas horquillas fluorescentes para lucir, presuntamente, en el pelo. De vuelta a Larios, un británico cuarentón con tripa redonda cual balón de fútbol sale de Casa Mira con un cucurucho de varios sabores y el gesto propio de haber encontrado el Santo Grial olvidado en un cajón. Su compañera de fatigas, una rubia oxigenada con un bolsito de Kipling que le cuelga en el esternón, se queda rezagada un segundo con una tarrinita mucho más discreta y corre de inmediato espantada cuando una panda de verdiales arranca impunemente y sin avisar a su lado por Comares. Es el último día de Feria y el centro ha recuperado las apreturas y ambientes del primer sábado, tras un par de jornadas solventadas con sensación agridulce. Ningún feriante a favor de la causa parece haber optado por desaprovechar la última oportunidad de apurar la fiesta y quedarse en casa. Mucho menos la opípara bailaora de traje de lunares y peineta blanca que en Correo Viejo logra bailar las sevillanas como Dios manda mientras termina el abanico de lomo y queso que corresponde a la merienda.

También en el Real, ya por la noche, hay una afluencia considerablemente más notable, de la mano de no pocos rezagados que han ido postergando su cita hasta el último día y que hoy han logrado llegar hasta el Cortijo de Torres en taxi o en autobús. Las paradas de la EMT están llenas todavía a las tantas y toca armarse de paciencia hasta que un vehículo con aforo libre se detiene a recoger viajeros. Lo de pillar un taxi tampoco resulta sencillo; tanto, que a veces no hay excesivas diferencias respecto a su disponibilidad en los días de huelga. En la calle Victoria, cuatro mozalbetes fornidos, presuntos compañeros de gimnasio e inconfundible acento de Pinto, seguramente inquilinos de uno de los muchos apartamentos turísticos colindantes, recién duchados y con bolsas llenas de priva y botellas de Fanta de limón, esperan firmes en una esquina. Han pedido un taxi por teléfono hace ya un rato y ni llega el taxi ni reciben noticias. Uno de ellos suspira y afirma, con melancolía y cierto aire nerd: "Mierda, se nos va a hacer de día". Durante el mediodía, eso sí, el Real de la Feria había vuelto a ser el mismo páramo de estampa yerma únicamente salpicado de vez en cuando por enganches y caballos. Ni los usuarios de las casetas, ni los aficionados al flamenco que asistían a la actuación de turno ni el público del espectáculo ecuestre bastaban reunidos para aportar una leve impresión de Feria al recinto. La tradición se viste aquí de largo, se pone guapa y se decora con peineta, sueña una Feria de chaquetilla y tacón a mayor gloria de los pocos transeúntes que buscan un selfie mientras, a la misma hora, el centro revienta en sus estrías con la inestimable complicidad del botellón. Alguien aquí, en esta afuera que parece anclada en el tiempo más allá de cualquier frontera, podría concluir que la Feria está en otra parte. La otrora proclamada como alternativa diurna a la Feria del Centro es un reducto tristón con toda la pinta de haber sido olvidado en un rincón por sus antiguos dueños.

La noche en el centro concluye como cada día: con la prolongación del botellón, el enclave hecho unos zorros y los operarios de Limasa en titánica tarea para la contención del detritus, irremediablemente en armas hasta la madrugada. Con la última cogorza, la última ambulancia (un canijo con camiseta del Málaga que cae redondo en Casapalma para cachondeo de sus colegas, igual de borrachos, mientras la última persona con dos dedos de sentido común acierta a llamar al 112), la última botella de cristal hecha añicos en Madre de Dios y el último vómito esparcido en Beatas termina, un año más, la Feria de Málaga, exactamente 530 años después de que, tras un asedio prolongado durante un centenar de días, Fernando El Católico tomara posesión de Málaga y ordenara, a modo de escarmiento, esclavizar a toda su población, también mujeres y niños, salvo los prósperos mercaderes que pudieron pagar su libertad. Hoy domingo, la ciudad habrá quedado al fin liberada de la marabunta de zombies que han mantenido su corazón secuestrado durante ocho (largas) jornadas, aunque serán necesarias algunas más para que los malagueños puedan volver a pasear por el centro como en cualquier otro día del año. Sin embargo, conviene hacerse a la idea de que la Feria no llega a terminar nunca del todo. Un órdago semejante, en el que Málaga lleva al límite sus señas de identidad, sus luces y sus sombras, su grandeza y su miseria, su capacidad de parecer una ciudad amable y su empeño en dar a demostrar todo lo contrario, su chauvinismo primario y su ambición mediterránea y universal, su conformidad para ser sólo de los suyos y su aspiración a ser de todo el mundo, su complejo de pueblo pequeño y su hechura de gran ciudad, sus rivalidades y sus lazos, sus prodigios y sus basuras, no puede darse por concluido tan pronto. Corresponde, por tanto, despertar del letargo con la firme disposición a no abandonar la ilusión. Es en la Feria cuando Málaga más se quiere y más se desprecia a sí misma. Al cabo, cuando más humana se muestra, más real, más torpe y más capaz; cuando sus límites son, justamente, los de quienes pueblan sus calles, de paso o a diario.

Una pequeña de tres años baila en la Plaza de la Constitución con sus lunares amarillos la rabia del compás mestizo que Tomasito ha traído desde Jerez. Se contonea que da gusto y forma un corrillo. Su abuela la coge en brazos, orgullosa: "¡Eres más bonita que el camarín de la Virgen de la Victoria!" Hasta el año que viene.