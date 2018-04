Lleva 24 años como médica y la agresión que sufrió el domingo pasado en Vélez fue la primera de su carrera. Al principio no iba a denunciar. Pero luego pensó que el ataque y los insultos que sufrieron ella y la enfermera por parte de una paciente a la que trataban de curar no debían quedar impunes. Ayer, tras conocerse la sentencia que condenaba a la agresora a cuatro meses de cárcel por un delito de atentado y a dos multas de 20 días a razón de seis euros diarios por sendos delitos de lesiones, la facultativa reflexionaba: "No quiero tener miedo, no quiero que esta agresión pueda conmigo. La gente tiene que saber que no se puede agredir a nadie y que si se agrede a alguien, se tiene que pagar. No somos ni más ni menos que nadie, pero pedimos respeto".

La enfermera se llevó la peor parte: una patada en el pecho que la ha obligado a darse de baja por el dolor y la ansiedad. La médico -que prefiere guardar el anonimato- sigue trabajando. Ambas habían recogido a su agresora inconsciente de la calle y la habían traslado en ambulancia al centro de salud de Vélez-sur. La mujer reaccionó violentamente al notar el pinchazo de la enfermera para cogerle una vía. Ambas sanitarias intentaron contenerla. No pudieron. Acudieron un celador y el hijo de la paciente, pero tampoco lograron que se calmara. "A mí me intentó morder y como no pudo, me golpeó la mano contra el hierro de la camilla. Tengo un hematoma, además de arañazos en la cara y el cuello. Lo más bonito que nos dijo fue zorras e incluso nos amenazó con que nos mataría".

La médico agredida insta a que se denuncien estas acciones para que no queden impunes

Alertados por otros trabajadores del centro de salud acudió primero una patrulla de la Policía Local y luego otra de la Nacional. "Incluso cuando llegaron los agentes y dejó de agredirnos físicamente, siguió amenazándonos e insultándonos con ellos delante", aseguró la facultativa. Poco después del incidente, en el mismo centro de salud, la Policía Nacional arrestó a la agresora.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 del domingo. La mujer pasó la noche detenida en comisaría. El lunes a las 10:00 se celebró el juicio y ayer ya se había dictado sentencia. Anteayer, mientras tenía lugar la vista, los compañeros de las agredidas se concentraron ante el centro de salud para mostrar su rechazo a la agresión. La facultativa manifestó ayer su agradecimiento hacia los compañeros, la Policía Local y la Nacional, la gerencia del Área Sanitaria Axarquía y el sistema judicial. "La gente tiene que saber que las agresiones se condenan, que no quedan impunes y que no salen gratis", insistía tras conocer la sentencia del Juzgado número 1 de Vélez. Por eso opinaba que los ataques, sean verbales o físicos, hay que denunciarlos "sí o sí". "Hay que denunciar porque las agresiones cada vez son más frecuentes", aseguraba.

La facultativo estuvo asesorada por los letrados del Colegio de Médicos. Esta institución tiene un teléfono de 24 horas los 365 días del año para asesoramiento jurídico en caso de agresiones. Según los datos de 2017, las agresiones físicas en la provincia prácticamente se duplicaron respecto a 2016 ya que pasaron de 48 a 83.