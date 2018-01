Los ranos se quedan sin su 'Ángel'

Crecieron juntos. De niños jugaban al fútbol, de adolescentes iban a ligar a otros pueblos cercanos y de mayores volvían a Fuente de Piedra para reencontrarse. Al grupo de Whatsapp le pusieron los ranos, como se conoce a los oriundos de ese municipio. El viernes pasado murió Ángel Burgos, el hombre de 44 años que esperó cinco horas en Urgencias del Hospital de Antequera mientras sufría un ictus. Los ranos se han quedado sin su Ángel. "Pero él seguirá estando presente, aunque se haya ido. Ángel era el pegamento que nos unía", recuerda su amigo Francisco Cabello. Porque aunque Ángel vivió en Madrid y en Málaga, había vuelto a residir en el pueblo. Así que en verano y Navidad se encargaba de propiciar el reencuentro de los ranos.

Cuentan sus amigos que "estaba feliz y disfrutando de la vida". Este maestro -que nunca llegó a ejercer como docente- trabajó como comercial y ahora lo hacía como administrativo en una empresa de mantenimiento de equipos electrónicos de Antequera. No estaba casado, ni tenía hijos.

Ángel Burgos, oriundo de Fuente de Piedra, era maestro y un lector empedernido

"Era un lector empedernido, buen comensal, noble e íntegro. Podías contar con él", sostiene Francisco que exige que los protocolos de Urgencias se cambien para que no se repita ningún caso como el suyo. A través de las redes sociales, los ranos promueven que el nuevo protocolo se llame Ángel, para honrar su memoria. "Después del dolor, viene la indignación. Queremos que la muerte de Ángel sirva para algo. Porque lo que le ocurrió a él le podría haber pasado a cualquiera. Sus amigos no queremos notoriedad; queremos que lo que le pasó a él no vuelva a pasar. Cualquier persona puede cometer un error, pero debe haber filtros [en Urgencias] para que si alguien comete un error, haya otro profesional para subsanarlo. Porque le podría haber ocurrido algo similar a una persona sorda o con discapacidad psíquica", reflexiona su amigo. "Estamos deshumanizados. No hay excusas; ni por los recortes en sanidad, ni porque se quedara solo en Urgencias. Es triste, ya es tarde para Ángel; pero esto no debe volver a ocurrir", insistía.

El alcalde de Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo, reconoce que su muerte ha sido "un golpe para la familia y para el pueblo", por su juventud y por cómo murió. "Ha sido una pérdida muy sentida por los vecinos por las circunstancias anómalas en que se ha producido", afirmaba. Para el regidor villafontense es "oportuna" la propuesta de los amigos de bautizar el nuevo protocolo con el nombre de Ángel. "La familia tiene mi apoyo y siempre me tendrá a su lado", aseguraba. El primer edil definía al fallecido como "buena gente, cariñoso, una persona querida en el pueblo y que tenía muchos amigos". Su cuñado, Bernardo Reina, cuenta que era muy culto: "Leía muchísimo. Tenía la casa llena de libros". Además, lo describe como "un buen ciudadano; de esos que pagan, no protestan, trabajan y obedecen las normas". Era un hombre normal. Le gustaba ver las competiciones de Rafael Nadal, las carreras de Fernando Alonso y los partidos de fútbol.

Ángel atravesaba un buen momento personal. Hacía poco que había dado una seña para un coche nuevo. Aún no se lo habían entregado. No llegó a estrenarlo. Su cuñado agradece al concesionario que sin poner pegas devolviera el dinero a la familia. Dicen los amigos que a Ángel le gustaba festejar y brindar. En resumen, ser feliz y disfrutar de la vida. Por eso lucharán para el protocolo se cambie y para que lleve su nombre. Y, además, prometen recordarlo en cada reencuentro y cada brindis que hagan los ranos.