El juez da la razón a Braser y despeja el camino para el hotel de Moneo

Una nueva sentencia judicial vuelve a sacar del limbo administrativo el hotel de Moneo proyectado sobre el viejo edificio de La Mundial en Hoyo de Esparteros. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga acaba de dictar un fallo en el que estima el recurso de la promotora del hotel, Promociones Braser, contra el acuerdo del consejo de la gerencia de Urbanismo que tumbó el proyecto de urbanización sobre la parcela, impidiendo de esta forma la concesión de la licencia de obras. El acuerdo al que hace referencia el fallo judicial se adoptó en junio de 2016 y salió adelante con la mayoría de todos los grupos de la oposición -PSOE, Ciudadanos, Málaga para la Gente y Málaga Ahora- y en contra del equipo de gobierno del PP.

Ahora, dos años después de aquel acuerdo, el juez lo revoca y anula, lo deja sin efecto alguno, declarando procedente la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. El titular del juzgado desestima los argumentos de los grupos de la oposición, precisando que actuaron desoyendo los informes técnicos y señalando que al anular la aprobación del proyecto de urbanización se impidió un instrumento clave para que la promotora hubiese dispuesto de la financiación necesaria para haber pagado el convenio con el Ayuntamiento, primero, y haber afrontado el desarrollo de la obra. De hecho, el juez establece que las dudas planteadas por los concejales de la oposición sobre la solvencia de la empresa que iba a acometer las obras "no pueden, por sí mismas, justificar el sentido del acuerdo impugnado".

La sentencia que permitirá el desbloqueo del proyecto no es firme y será recurrida

La sentencia dictada ayer aún no es firme y puede ser recurrida en 15 días, lo que piensa realizar uno de los demandados, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. La duda está ahora si el proyecto debe volver al consejo de la Gerencia de Urbanismo. Para el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, el equipo de gobierno está estudiando si tramitar de nuevo la aprobación del plan de urbanización o si se da ya por validado. El edil popular no ocultó su satisfacción a una sentencia que viene a corroborar las posiciones del PP. "El juez le da la razón al promotor, a Urbanismo y al PP frente al voto caprichoso del resto de grupos municipales, cuyos consejeros no fueron nada responsables con su oposición a este gran proyecto de ciudad", aseguró el edil.

El proyecto de levantar el hotel en la parcela donde se levantó la pensión La Mundial lleva diez años de trámites y puede volver en pocas semanas a la casilla de partida, una vez que la promotora disponga de financición y Urbanismo apruebe la urbanización y la licencia de obra.