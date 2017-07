Las reclamaciones de Selectividad suben la nota de 882 exámenes

Las notas de los exámenes de Selectividad de Lengua, Historia, Biología y Química son en este orden las que más han subido en el proceso de revisión reclamado por 1.337 (65%) estudiantes de los 7.102 que realizaron las pruebas de acceso a la universidad en Málaga. En conjunto, se han vuelto a evaluar 2.506 exámenes, es decir el 7% de los 34.908 realizados.

El sistema de revisión introducía este año como novedad un notable riesgo en la revisión. Hasta ahora, el alumno que disconforme con su calificación reclamaba podía mejorar su nota, pero nunca bajar. En esta ocasión, sin embargo, también se enfrentaba a la posibilidad de que el tribunal le bajara la nota y, de hecho, ha sucedido. De los 2.506 exámenes reevaluados, 882 han sido calificados al alza (35%), sin embargo, otros 326 (13%) han recibido una puntuación inferior a la inicial. En algo más del 51% de los casos, la revisión no ha implicado ningún cambio.

Historia de España ha sido la materia en la que se han presentado en términos absolutos más reclamaciones. El 45,7% de los alumnos suspendió este examen, fracaso que previsiblemente se explica por el cambio de formato de una prueba obligatoria para la totalidad del alumnado que tenía este año que hacer la Selectividad. De los 5.916 estudiantes que realizaron el examen, 436 (7%) exigieron la revisión y de ellos 133 (30%) han visto cómo mejoraba el resultado. Sin embargo, 31, o sea el 7% de los que reclamaron, han tenido que aceptar que la calificación bajara. No obstante, 14 estudiantes que inicialmente habían suspendido la Selectividad han conseguido aprobar después de una nueva corrección de sus trabajos.

Lengua es, con diferencia, la materia con más aprobados después de la revisión. 396 estudiantes (6,6%) pidieron que se volviera a corregir su examen y 191 (48%) han subido, lo que no ha sido óbice para que otros 48 (25%) hayan visto empeorados sus resultados. La tasa de éxito en la revisión, sin embargo, ha sido aún más significativa en el caso de química y biología. Ambas asignaturas tienen la particularidad de ser las que han registrado más estudiantes disconformes con su resultado (16,9% y 14,7% respectivamente). En el caso de química la reevaluación ha mejorado la nota de 113 estudiantes (35%) de los 318 que reclamaron, mientras que en biología la revisión ha sido positiva para 125 (47,8%) de los 261 que pidieron una nueva corrección. No obstante, estas dos materias también son las arrojan mayor número de alumnos que han visto cómo el tribunal ha calificado a la baja sus pruebas a la baja. El 28% (74) de los exámenes reevaluados en biología han obtenido peor nota, porcentaje que se sitúa en el 24% (74) en el caso de química. No obstante, en términos relativos son física y geografía las asignaturas de Selectividad que se debe pensar detenidamente si vale la pena instar la revisión. De 121 (14,7%) alumnos que pidieron una nueva corrección en física solo 12 han conseguido mejorar los resultados, mientras que 17 han empeorado. En geografía 13 estudiantes han subido nota, pero 17 han bajado.

El sistema articulado para revisar los exámenes de Selectividad este curso prevé que si el profesor que vuelve a corregir el examen puntúa con una diferencia arriba o abajo no superior a dos puntos respecto a la nota original, se hace la media y esa será la calificación de la prueba. Sin embargo, si la discrepancia es mayor a dos puntos, el ejercicio es corregido por un tercer docente y se pone finalmente la media que arrojan las tres calificaciones.