Un reclusode 48 años, hallado sin vida en su celda

Un preso de 48 años de edad fue hallado muerto el pasado jueves en su celda en el módulo 11 de la prisión de Alhaurín de la Torre. El fallecido permanecía en su compartimento por prescripción facultativa a consecuencia de una dolencia común que no revestía mayor gravedad.

Fuentes carcelarias han explicado que no se había detectado ninguna anomalía en la revisión que se hizo a las 17:00 horas de la tarde para comprobar que no existían incidencias entre los reclusos que no habían salido esa tarde de la celda. Sin embargo, hacia las 19:00 horas cuando los funcionarios abrieron para llevarle la cena encontraron su cadáver. Estas fuentes han señalado que se había ahorcado, al parecer, utilizando una sábana.

El cuerpo fue descubierto cuando los funcionariosle subieron la cena

El fallecido no estaba sometido al protocolo de prevención de suicidios ni había dado muestras previamente de sufrir ninguna alteración. Desde el sindicato de prisiones Acaip han señalado que los servicios médicos, a pesar de su rápida intervención, no pudieron hacer nada.

La organización sindical ha lamentado la muerte del recluso, al tiempo que ha subrayado que no se ha detectado ninguna anomalía que hubiera podido evitar el desenlace.