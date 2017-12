El regalo de Reyes para empresarios

Si es usted empresario o tiene en mente crear una compañía la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y la Cámara de Comercio de Málaga le han preparado un buen regalo de Reyes y, además, es gratis. Ambas instituciones han editado un libro llamado 55 historias de emprendedores: de la idea inicial al proyecto final que, como su nombre indica, muestra los pasos que han seguido 55 empresarios de la provincia para empezar, desarrollarse y crecer entre los que se encuentran desde propietarios de micropymes hasta grandes firmas como Aertec, Maskom, Peñarroya o Hutesa, entre otras.

Libros con historias de emprendedores hay muchos pero la particularidad de este es que, además de que son todos malagueños, no se queda en la mera anécdota o cuestionario sino que ofrece información sobre cómo hacer un buen plan de empresa, qué perfil debe tener el emprendedor porque no todo el mundo vale para poner en marcha una compañía, cómo identificar si una idea de negocio puede ser factible, qué ayudas públicas europeas, españolas, andaluzas y malagueñas hay disponibles y dónde encontrarlas, e incluso cuáles son los yacimientos de empleo y, por tanto, qué sectores pueden tener más oportunidades. Entre estos últimos destacan los servicios relacionados con el envejecimiento de la población (cuidador a domicilio, reparto a domicilio, atención sociosanitaria...); los servicios relacionados con la protección del medio ambiente (asesor de cambio climático, salud ambiental, sostenibilidad...); las nuevas tecnologías aplicadas al marketing digital (especialistas en SEO y SEM, cloud computing, gestor de contenidos digitales...); el cuidado de niños; ayuda a jóvenes con dificultades; rehabilitación de viviendas; seguridad; especialistas en gestión de residuos; desarrollo de actividades culturales locales; turismo rural...

En el último capítulo se incluyen también una serie de recomendaciones y cuáles suelen ser las mayores causas de error. En el primer caso, los expertos recomiendan a los emprendedores promover el trabajo en equipo, tener un pensamiento positivo, ser flexible a la hora de cambiar de idea de negocio o de adaptarse a las necesidades reales de la demanda, tener una base sólida, ser realista, saber cuánto dinero tienen y cómo pueden ingresar, saber enfrentarse al miedo a fracasar y venderse bien. En el capítulo de errores, los más habituales son pensar que el plan de negocio es inamovible, no invertir en marketing, iniciar muchas cosas al mismo tiempo, no tener las cuentas claras, trabajar solo para un cliente, contratar personal sin cualificar, dar las cosas por sentado, o no saber escuchar al cliente.

El libro, que se puede descargar en la página web de la Confederación de Empresarios de Málaga, fue presentado ayer por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, y por el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pérez Casero. González de Lara señaló que "es una iniciativa que nos ilusiona y es muy relevante poner en valor a los emprendedores que contribuyen a generar riqueza, empleo y a vertebrar mejor el territorio". El presidente de los empresarios malagueños y andaluces recordó que "vamos a estar comprometidos con el empleo, que es lo único que genera progreso social" y subrayó que "es un orgullo que Málaga lleve 22 años consecutivos liderando la creación de empresas en Andalucía, con un tercio del total".

Pérez Casero, por su parte, recalcó que en este libro "se contempla la perseverancia, el rigor, el esfuerzo y el trabajo que todo emprendedor pone en una idea durante todo el proceso" y apuntó que será "muy útil" para todos.