Los regantes no creen "efectivas" las reducciones de agua en el campo

Si ayer fueron los regantes de la margen derecha del Guaro los que se quedaban sin agua para sus tierras, hoy son los de la izquierdo los que tendrán que organizarse para no regar sus cultivos. La medida fue impuesta por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía con el objetivo de ahorrar alrededor de dos hectómetros de agua para no agravar la situación de sequía y tratar de frenar iniciativas más duras de cara al verano. Así, algunas de las comunidades de regantes del sistema Viñuela se les corta el suministro los miércoles y al resto los jueves. La medida no ha contado con el beneplácito de la plataforma que integran estos colectivos de agricultores de la Axarquía que creen que estas restricciones no supondrán ninguna medida de ahorro y no impedirá, de continuar así, que se promulgue el decreto de sequía de cara al verano.

José Manuel Gil, de la comunidad de regantes de Algarrobo, explicó que estos cortes pueden producir "algún ahorro" en determinadas zonas "por la falta de capacidad de las infraestructuras para canalizar los riegos" pero lo importante, a su juicio, es que "el sector se conciencie en la necesidad de ahorrar agua de aquí al verano para tratar de frenar la entrada en vigor del decreto de sequía. "Lo importante no es el corte, sino la concienciación. Este mes se verá si esta prueba es efectiva o harán falta otras medidas. No creo que sea mucho el que se consiga entre abril y mayo", opinó.

El colectivo pide a la Junta medidas definitivas para abastecer a la Axarquía

Desde la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales culpan a la administración autonómica de "dejadez" ya que según su presidente, José Linares, estos cortes llegan cuando el sector lleva más de dos años reclamando a la Junta de Andalucía que acometa actuaciones y obras de emergencia ante la escasez de agua. El embalse de La Viñuela, que abastece a los campos de la Axarquía, la principal productora nacional de subtropicales -especialmente aguacates y mangos-, almacena unos 66,5 hectómetros cúbicos, doce menos que el año pasado por estas fechas, y se encuentra en estado de prealerta. Linares también dudó de la efectividad de esta iniciativa, puesto que los días anteriores al corte, los agricultores pueden gastar más, y calificó de "demencial" que la Junta anunciase las restricciones junto con unas obras que "hace años que tendrían que estar acabadas".

En este sentido, la Consejería señaló que se van a acometer de forma inminente las obras de rehabilitación y la conexión de los pozos del río Chíllar, en Nerja, con la red general de abastecimiento del Sistema de Explotación Viñuela-Axarquía. Desde el gobierno andaluz también aseguraron que seguirían manteniendo contactos con todas las partes implicadas para tratar de conseguir la mejor gestión del agua a corto y medio plazo.

Según Linares, todo lo que sea ahorro e incorporar más recursos al sistema "está bien, pero sólo son parches, y lo que tiene que hacer la Junta es ponerse las pilas y traer agua a la Axarquía desde donde sobra".

"Hay que conectar las cuencas occidental y oriental y garantizar a esta comarca treinta o cuarenta hectómetros más para que una riqueza que es única en Europa, como la de los subtropicales, se siga manteniendo", señaló Linares. Desde organizaciones agrarias como Asaja, también lamentaron que los cortes no van a solucionar el déficit hídrico de la Axarquía e insistieron en la necesidad de garantizar de manera definitiva el suministro de una esta zona del levante malagueño que basa su economía en la agricultura y el turismo.