Un reguero de 10 millones de euros en una veintena de municipios

La lotería de Navidad no ha pasado, en esta ocasión, de largo por la provincia de Málaga. De hecho, ha dejado 10 millones de euros en premios que han sido muy repartidos, pues este jueves noche se han acostado con más dinero en sus cuentas en torno a un centenar de familias en la provincia repartidas en una veintena de municipios. De una punta a otra. Desde Torrox hasta Sabinillas, aunque el mayor pellizco ha caído en Fuengirola con más de seis millones de euros. El Gordo no ha caído en Málaga, pero sí el segundo, dos cuartos y tres quintos, provocando sonrisas, ríos de cava y mucha alegría en numerosos puntos de la provincia.

La jornada de este jueves arrancó con un quinto premio para el número 22.259. Una administración ubicada en la avenida de La Luz de la capital vendió un décimo por el terminal y rápido y veloz colgaron el número y el importe en el escaparate. Salvador Conde, empleado en ese establecimiento, mostraba su satisfacción por ese quinto premio y reconocía que no sabía quién era el ganador. "Carmen, hija, ese era el que me tenías que haber vendido", comentaba una clienta a otra señora dependienta de la administración.

Luego llegó el segundo premio al número 04.536, vino el aluvión y, en cierta medida, la confusión. Ha tocado en muchos municipios de España, incluyendo Málaga. Se hablaba de Fuengirola, Málaga, Estepona, Marbella... Fuentes de Loterías y Apuestas del Estado destacaron que ese número ha dejado 9,75 millones de euros en la provincia, siendo la administración de la calle Conde San Isidro de Fuengirola la que ha movido el mayor volumen. Vendió 50 décimos físicos y dos por máquina con un premio total de 6,5 millones de euros.

En Estepona, en el centro comercial Punta la Plata, se vendieron 10 décimos del segundo premio que darán a sus agraciados dueños 1,25 millones de euros. En La Cala de Mijas se vendieron dos –250.000 euros– y en Marbella otros dos –250.000 euros–. A eso hay que sumarle que se despachó un número de ese 04.536 por terminal en un establecimiento en Vélez Málaga, dos en Torremolinos, uno en San Luis de Sabinillas (Manilva), uno en Marbella, dos en Málaga, uno en La Cala del Moral, uno en Fuengirola, uno en Estepona, uno en Antequera y uno en Alfarnate.

A 125.000 euros por décimo, los ciudadanos que han obtenido ese segundo premio tendrán ya varios planes en la cabeza. También habrán pensado qué hacer con el dinero las personas que se hicieron con dos cuartos premios, si bien el importe es menor (20.000 euros por décimo). Uno de ellos, el 59.444, se vendió en la calle Valle de Abdalajís en Málaga capital a un joven que había adquirido el décimo para repartir entre 13 compañeros, y del otro, el 07.211, se vendieron 10 décimos en la administración de la plaza de San Sebastián de Alhaurín de la Torre, repartiendo por tanto 200.000 euros.

Pero también ha sonreído la fortuna en Málaga con los quintos premios. Hasta tres de los números con este distintivo fueron vendidos en esta provincia. No era mucho dinero, pero menos da una piedra. Del 19.152 se vendió un único décimo en Fuengirola, en dos administraciones de Málaga capital, en San Pedro Alcántara y en Torre del Mar con un total de 30.000 euros en premios. Del 22.259 se comercializaron dos décimos en Torre del Mar, uno en Benalmádena, el mencionado en Málaga de la avenida de La Luz, y otro en el centro comercial El Ingenio en Vélez-Málaga. Por último, del 60.272 hubo dos agraciados con sendos décimos en una administración de Málaga capital y otro en Torrox Costa.

Con mucha emoción. Así es como la familia Garrido ha vivido la jornada tras repartir más de 6,5 millones de euros en premios en Fuengirola. "Mi marido fue el primero en darse cuenta, apenas le salía la voz cuando me llamó para que viniera corriendo para celebrarlo", comentaba Amelia Ramos, una de las propietarias de la administración número 1 de Fuengirola, un negocio familiar que ya ha pasado por tres generaciones y que por primera vez hace historia. "Esta administración la abrió mi madre hace 70 años, en 1946, ahora nos ayuda mi hijo y esperamos que pronto haya una cuarta generación que se encargue de repartir suerte en el municipio", relataba.

"Hemos llegado a repartir 9 millones en el Euromillones y hace dos años dimos un cuarto premio en el sorteo de Navidad, pero nada como esto, en una fecha tan señalada y sabiendo que se ha repartido entre tanta gente", agregó, por su parte, Apolonio Garrido, su marido y también propietario del local.

Apolonio Fernández, propietario administración Fuengirola "Hemos dado 9 millones del Euromillones, pero nada como esto. Es una fecha señalada"

A Estepona fueron 1,2 millones de euros con la venta de diez décimos del 04.536. "Llevo nueve años trabajando en esta administración y la verdad es que después de tantos años es una alegría enorme", comentaba Auxi Herrera, trabajadora. "A raíz de las inundaciones hablábamos de que ojalá llegara este año el Gordo a Estepona, que es cuando más falta hace, y la verdad es que se ha cumplido y esperamos que haya llegado a toda esa gente que lo está pasando mal", añadía Manuel Benítez.

En Vélez Málaga, Dolores Atencia, propietaria de la administración El Rincón de la suerte de Lola dio un quinto premio. "Ha sido por ventanilla pero no conocemos a quien porque aquí viene mucha gente a veranear que luego se lleva décimos para su tierra. Estamos muy cerca de un hotel donde vienen muchos grupos de pensionistas que también han podido comprarlo", explicaba. "Me alegro muchísimo de dar este premio, espero que le sirva de mucho a quien le haya tocado y que lo pueda triplicar. Le deseo lo mejor", se mostraba generosa Dolores que ya estaba pensando en las próximas ventas. "Ahora viene la de El Niño", decía esta lotera que en mayo ya dio una bonoloto de 2,5 millones de euros y en 2014, un segundo y un cuarto de la Lotería de Navidad. Este jueves han sido dos décimos.

También en la Axarquía fue llamativo el caso de Alfarnate. Juan Jesús Arrebola vendió un segundo premio en el bar Belén posiblemente por equivocación. Fue el 22 de febrero cuando puso el dispensador para dar este servicio de juego a sus vecinos. "En el pueblo no había administración desde hacía 26 años así que teníamos que ir a comprar a otros bares cercanos", contaba el propietario de este bar. "Yo creo que lo saqué por error cuando alguien me pidió un número, entonces como no se lo llevó lo dejé en la ventanilla por si alguien lo pedía. Estuvo varios días porque si llega a durar menos hubiese sacado más. Entonces, hablaríamos de otra cosa", decía Juan Jesús quien aunque hasta este jueves no conocía quién era el beneficiario pero que está convencido de que lo sabrán ya que "Alfarnate es un pueblo pequeño". Muchos se acercaron a su bar ante el revuelo que se había formado.

Juan Jesís Arrebola, propietario bar Alfarnate "Creo que saqué el número por error, porque alguien lo pidió y no se lo llevó"

Con mucha alegría se lo tomaron en la única administración que hay en La Cala del Moral. "El año que viene ya damos el Gordo", bromeaba su propietaria Mari Ángeles Fernández que el pasado año dio un cuarto premio. "Nos vamos acercando, cada año está más próximo", decía.

En Antequera, una pareja de jóvenes y la madre de él son los propietarios del décimo, agraciado con 125.000 euros. El joven, que se encontraba enfermo, pidió a un familiar que se acercase a comprarle un décimo que terminase en 36, que no encontraron en décimos y que adquirieron mediante un terminal, siendo el único número premiado vendido en Antequera. En cuanto a la comarca de Ronda, los premios directos no dejaron la lluvia de millones de los grandes premios y se tuvo que conformar con diferentes terminaciones y la pedrea. Un vecino de Ronda aseguró que tenía tres décimos del Gordo, que adquirió a finales de noviembre en un establecimiento de Bornos (Cádiz), aunque no quiso desvelar su identidad ni mostrar los números.

En la barriada malagueña de El Palo también se felicitaban por un quinto premio. El 60.272, que a espera de conocer al ganador, celebraban los propietarios de Apuestas El Chanquete. Se trata de una conocida tienda de bebidas y golosinas que se encuentra muy cerca del campo de fútbol y de la iglesia. Desde hace apenas dos o tres años se convirtieron en un receptor mixto con capacidad para vender lotería. "No sabemos si será del barrio o no, pero nos gustaría que fuese un cliente nuestro. Estamos muy contentos de haber dado este premio que es el más grande que hasta ahora hemos dado", comentaba la responsable, Laura Arias.

"No nos podemos quejar, ha sido un año bueno y ha estado muy repartido", indicaron desde Loterías y Apuestas del Estado en Málaga. Los malagueños compraron casi 3,5 millones de décimos para esta Lotería de Navidad por 69,7 millones de euros. Es imposible que le toque a todo el mundo, pero los ciudadanos sí han recuperado 10 millones de esa inversión, sin contar con el dinero que haya llegado vía pedreas y aproximaciones.