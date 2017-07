El renacer de la industria hotelera

La recuperación de la industria del ladrillo, evidente ante la reaparición de las grandes grúas sobre solares hasta no hace mucho baldíos, trasciende el campo estrictamente de la promoción residencial para encontrar también en la demanda hotelera un espacio de acomodo. La reciente adquisición del antiguo cine Andalucía, del que apenas queda la parcela tras un incendio sufrido en 2014, para la construcción de un hotel de cuatro estrellas es la última de las operaciones localizadas en la capital de la Costa del Sol y en la que los inversores tratan de sacar provecho a su nueva realidad turística.

Grosso modo, en poco más de un año, la apuesta económica por la construcción de hoteles o la recuperación de inmuebles para este fin es palpable. Tanto es así que, incluyendo en la ecuación la referencia del rascacielos planteado en el puerto de Málaga y el aletargado hotel diseñado por Rafael Moneo en Hoyo de Esparteros, se pueden enumerar al menos ocho proyectos en un intervalo de tiempo relativamente cercano. Iniciativas privadas que, de completarse, sumarán una inversión próxima a los 260 millones de euros y que permitirán sumar a la planta de la capital del orden de 900 habitaciones nuevas.

Bien es cierto que el calendario en el que se manejan estas actuaciones difiere sustancialmente, existiendo actuaciones en fase ya de construcción, caso del establecimiento del Marqués de la Sonora, en calle Granada, o la ampliación del NH; otras a punto de abrir sus puertas, como el nuevo inmueble de Casual Hoteles en Málaga, cuya inauguración se espera para principios de agosto, y otros pendientes aún de una larga tramitación, caso del hotel del puerto y del de Moneo.

A pesar de la buena nueva que supone este renacer de la industria hotelera en la capital, en el seno del Ayuntamiento de Málaga se sigue poniendo el acento en la carencia que tiene la capital de establecimientos de grandes dimensiones y eso pasa por hoteles de 400 habitaciones o más. Una dimensión que ni siquiera alcanzaría el proyectado en los terrenos ganados al mar tras la construcción del dique de Levante, en el puerto de la ciudad. Cabe recordar que hace casi un año, el concejal de Turismo, Julio Andrade, advertía de la necesidad de ampliar de manera significativa la oferta hotelera, incidiendo en que a lo largo de 2015 se habían desplazado a otras localidades unas 70.000 rooms night ante la incapacidad para acogerlos.

La torre 'icono' del puerto

Por sus dimensiones es, sin lugar a la duda, el gran referente de la planta hotelera a futuro en la capital de la Costa del Sol. Impulsado por un grupo de inversión catarí, su ejecución lleva aparejada una obra valorada en unos 105 millones de euros. No obstante, a pesar de que la Autoridad Portuaria otorgó de manera condicionada la concesión a esta empresa para la construcción de una torre de 135 metros de altura en la plataforma de morro de levante, con capacidad para 350 habitaciones, el paso adelante definitivo no podrá darse hasta dentro de unos meses. Antes, tras solventarse la aprobación definitiva de la Deup, ha de materializarse la modificación del plan especial del puerto para otorgar uso hotelero al suelo elegido. Un trámite ya en marcha y que requerirá de varios meses. Una vez superado ese paso, será el Consejo de Ministros el que, en última instancia, tendrá en su mano permitir o no el uso hotelero en el espacio portuario.

El hotel con el apellido de Moneo

Su plasmación sobre el terreno de Hoyo de Esparteros, dentro de una operación de transformación de la zona, tendría que haber sido una realidad hace ya años. Sin embargo, la lentitud de los trámites urbanísticos, la necesidad de ajustar el planeamiento para hacer posible un importante incremento de altura del edificio (hasta 10 plantas) y la llegada de la crisis económica anularon cualquiera de las previsiones temporales. Tanto es así que aún hoy se ignora si el proyecto, de Promociones Braser, podrá o no hacerse realidad. A las circunstancias antes mencionadas se añade como causa principal del bloqueo actual de la iniciativa los problemas económicos que arrastra la empresa para ir adelante con la obra, si bien antes ha de disponer de los últimos parabienes por parte de la Gerencia de Urbanismo en forma de proyecto de urbanización y de licencia. La inversión estimada ronda los 32 millones de euros, en el marco de una intervención que incluye 138 habitaciones, 200 plazas de aparcamiento soterrado y dos edificios de oficinas.

Llenando el vacío del antiguo Cine Andalucía

Ha sido la última de las intervenciones conocidas. Una empresa de Madrid, Inversiones y Adquisición de Hoteles S. L., informó semanas atrás de la compra del solar para levantar un hotel de cuatro estrellas, con capacidad para 176 habitaciones (tendrá jardín, restaurante, piscina y parking propios). La operación en su globalidad se estima en unos 30 millones de euros, según los de la propia empresa. El inicio de los trabajos podría ser inminente, a la espera de tramitar la necesaria licencia de obras. El objetivo, abrir en el primer semestre del año 2019.

Ampliación del NH Málaga

La actuación es de las más significativas de cuantas se han formalizado en los últimos tiempos en la capital, dando muestra del atractivo que la ciudad despierta entre los grupos inversores. En este caso concreto fue el fondo Hispania, perteneciente al Grupo Azora, el que ha adquirido el hotel NH Málaga por un valor de 41 millones de euros. Este mismo fondo ya se hizo en enero de 2015 con otro establecimiento en la capital, el hotel Vincci Málaga, tras desembolsar 10,4 millones. El NH cuenta con 133 habitaciones, si bien ya se ha iniciado la obra de ampliación, para dotarlo de otras 112. De la suma global vinculada, 18 millones se corresponden con el coste de la ampliación. Todo apunta a que bien en el último trimestre de 2018 o en el primer tercio de 2019 el nuevo hotel sea una realidad.

nuevo hotel Marqués de la Sonora

Otro fondo de inversión, Activium SG, se hizo a principios del año pasado, con la propiedad del uno de los edificios más emblemáticos del Centro histórico, el Palacio del Marqués de la Sonora, situado en la calle Granada. La firma ya ha arrancado los trabajos de rehabilitación del edificio, en los que es obligada la recuperación de las fachadas, para la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad de 83 habitaciones, dos restaurantes, un bar, un salón de reuniones y un gimnasio. La obra arrancó el pasado mes de mayo, fijándose un calendario de entre 18 y 24 meses para su culminación. Se da la circunstancia de que ASG Iberia, promotora de esta intervención, se ha hecho con la propiedad de un solar anejo, en la calle Tomás de Cózar, donde también prevé levantar otro establecimiento hotelero. Por el momento se ignoran plazos y características del edificio, si bien el estudio de detalle en el que se trabaja sí garantiza un inmueble, con unos 2.900 metros edificados, que respeta la tipología edificatoria de entorno.

Casual desembarca en Málaga

Por estado de terminación este establecimiento es el que más pronto abrirá sus puertas en la capital. La apuesta de la cadena ha sido el arrendamiento de la planta de un edificio en la Avenida de la Aurora y su transformación completa para uso hotelero. La inversión total ronda los 1,2 millones de euros. El nuevo establecimiento dispondrá de 46 habitaciones y se espera que abra a lo largo del mes de agosto, según los datos de la empresa.