La renuncia de eventuales de Limasa a trabajar compromete el servicio en Feria

A la decisión de los trabajadores a tiempo completo de la empresa mixta Limasa de no trabajar los sábados y festivos de la Feria de Málaga, en señal de protesta, se une también la renuncia de al menos 41 de los llamados eventuales a los contratos de agosto y que compromete el servicio especial de limpieza viaria diseñado para esos días.

Es la primera vez que la sociedad, de la que forma el Ayuntamiento de Málaga con el 49% del accionariado, se ve en una situación similar a poco menos de una semana para que de comienzo una celebración que durará nueve días y que atraerá a miles de visitantes. Para suplir la renuncia de los eventuales, fuentes municipales confirmaron a este periódico, que se tirará de la bolsa existente, compuesta por más de 200 personas, "hasta agotarla". Pero en el caso de que finalmente no se llegue al número de operarios necesarios para completar el servicio especial, que en los días fuertes como fines de semana y festivos lo forman casi 500 personas, "se buscará a gente de la calle como se ha hecho con los conductores".

Limasa agotará la bolsa de eventuales, pero no descarta buscar operarios fuera

De hecho, este año Limasa ha tenido que recurrir a una oferta pública de empleo externo para buscar a 70 conductores de camión que permitan completar el servicio especial durante los días festivos de la Feria de Málaga. Es la consecuencia de la decisión de los trabajadores fijos a jornada completa de no trabajar como refuerzo ni el primer fin de semana ni los dos festivos de esa semana en respuesta al incumplimiento que el comité de empresa denuncia por parte del Ayuntamiento de Málaga sobre el acuerdo tomado tras la huelga de marzo de 2016.

La empresa mixta no tuvo más remedio que buscar personas cualificadas fuera para los días 12, 13, 15 y 19 de agosto. Los candidatos, de los que aún no ha trascendido el número exacto, debían presentar el carné de conducir tipo C y el certificado de aptitud profesional, y demostrar experiencia de al menos un año en el manejo de cisternas para el baldeo de viales, vehículos multibasculantes, recolectores compactadores de residuos sólidos urbanos de carga lateral y trasera, y barredoras de aspiración y arrastre, así como tractores limpiaplayas.

Además de los operarios eventuales y los trabajadores a tiempo parcial -llamados popularmente domingueros-, en ocasiones especiales como feria o Semana Santa se recurre a los fijos para poder hacer frente a servicios donde se requiere un gran número de personas. En el caso de la Feria, son unos 200 los fijos con los que se suele contar en los días fuertes.

En el caso de los eventuales, la mayoría de los que han renunciado a los contratos del mes de agosto, que pueden llegar en algunos casos a un máximo de 22 días a razón de 150 euros brutos cada uno, son en su mayoría operarios de limpieza. Pero, según explicaron algunos de ellos, "la razón no tiene nada que ver con la de los trabajadores a tiempo completo como medida de presión", sino más bien a la incompatibilidad con los trabajos que muchos de ellos tienen al margen del de Limasa.

La explicación, aseguraron, es que desde que se regularizó en parte la situación de los trabajadores eventuales de Limasa el año pasado todos pasaron a ser trabajadores a tiempo parcial para cubrir los sábados, domingos y festivos de todo el año, según los distintos tipos de contrato. Eso hizo que "muchos tuvieran que buscar trabajo fuera de lunes a viernes para llegar a final de mes y por trabajar en Limasa algunos días más en agosto no van a renunciar", dijeron.

Lo cierto es que estos trabajadores están en su derecho a hacerlo y la empresa no puede penalizarlos si renuncian a un contrato especial como es el de agosto, en el que además de sus días habituales de contrato se les ofrece trabajar también en laborables para cubrir las vacaciones de los fijos y el refuerzo del verano, si avisan con antelación.

Para este colectivo, el problema de gente no es tal como plantea la empresa y "lo están buscando ellos para darle trabajo a quienes quieran porque en la bolsa gente hay", se quejaron.

No obstante, la previsión de los responsable de Limasa es definido el servicio especial de limpieza de Feria y distribuidos los cuadrantes de trabajo por día para, como máximo, mañana. La incógnita es saber si finalmente se ha conseguido suplir a los 70 conductores que hubo que buscar fuera dada la dificultad de la maquinaria.