La reordenación viaria del aeropuerto provoca fuertes retenciones en el acceso

A los particulares no les hizo especial gracia la espera, pero a los empresarios de los rent a car mucho menos pues entienden que esta medida les supone un grave problema económico, operativo y de imagen. Yolanda Alcázar, gerente de la Asociación de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva), y Baltasar Fernández, secretario de la Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía (Aeca), denunciaron ayer en la misma puerta del aparcamiento que antes tenían un estacionamiento de 66 plazas en el que podían estar 90 minutos para recoger a clientes, que ese espacio ha sido eliminado y que tienen que entrar obligatoriamente en el aparcamiento, excediendo siempre esos 15 minutos de cortesía. Ese sobrecoste, aseguraron, puede provocar daños serios en las cuentas de las 200 pymes del sector y recortes en una plantilla general de unos 2.500 trabajadores. Se han reunido en tres ocasiones con la dirección del aeropuerto pero, por ahora, no hay cambios, por lo que las dos patronales quieren organizar mañana sábado, si obtienen el permiso de la Subdelegación del Gobierno, una protesta en el aeropuerto.

El PSOE afirma que hay un "afán recaudatorio"

El secretario general provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, denunció ayer en la puerta de la terminal 3 del aeropuerto malagueño que la medida adoptada por Aena "tiene un afán recaudatorio que puede afectar al turismo con los atascos y la Semana Santa a la vuelta de la esquina". Heredia subrayó que las 300 plazas del aparcamiento "son insuficientes y puede haber un colapso" y aseguró que "no hay una voluntad política de Aena de buscar una solución". Heredia dijo que pedirá explicaciones al ministro de Fomento y, de paso, criticó que la segunda pista no se abra de forma continuada. Por otra parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le ofreció ayer a Aena su colaboración. "Cuando hay un cambio, no digo drástico, pero novedad importante en cuanto a usuarios del aparcamiento, hay que ver si éste está preparado para acoger esa afluencia de gente motivada por esa nueva normativa", dijo.