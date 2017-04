La reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina se cuadruplica

Pero en ambos casos, debido a que no hay una pareja masculina, estas mujeres que requieren técnicas de reproducción asistida necesitan recurrir a espera de donación. La tasa de embarazo acumulada suele ser del 50% en tres o cuatro intentos de inseminación artificial con semen de donante (La inseminación es una técnica más barata, que se utiliza en mujeres más jóvenes y que consiste colocar el esperma dentro del útero). Cuanto se recurre a fecundación in vitro (FIV), el porcentaje de éxito también ronda el 50%, pero en el primer intento en pacientes menores de 40 años (La FIV es una técnica más cara porque la fecundación se hace en laboratorio y luego a la mujer se le transfiere el embrión. Debido a que su nivel de éxito es mayor, se suele usar en pacientes de más edad y en las que el tiempo les juega en contra).

La demanda de estas técnicas por parte de lesbianas para poder ser madres era más conocida. Pero hay un perfil emergente: el de las mujeres heterosexuales que afrontan la maternidad por sí solas. "Son personas que no han encontrado a su media naranja o que no quieren complicaciones", comenta Lara.

"Los óvulos envejecen aunque no se den cuenta"

Los expertos en reproducción asistida no se cansan de repetirlo: a mayor edad, menor posibilidad de embarazo. Y además recuerdan que en torno a los 35 años, la fertilidad cae estrepitosamente en la mujer. "Ellas se ven sanas, jóvenes, tienen reglas perfectas y creen que sus óvulos y sus ovarios están igual, pero no es así. Los óvulos envejecen aunque no se den cuenta y llega un momento en que quieren quedarse embarazadas y no pueden. El trasfondo de esta situación es social", explica el embriólogo del Centro Gutenberg, Miguel Lara. La edad media de las pacientes que hace unos años demandaban reproducción asistida oscilaba entre los 34 y los 36 años. En la actualidad se acerca a los 39. Lara apunta que con el incremento de la edad media de las demandantes, "cada vez tenemos que esforzarnos más para embarazarlas". Algunas lo consiguen y otras, no.