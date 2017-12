Las restricciones de agua llegan hoy para los regantes de la Axarquía

La lluvia del pasado miércoles ha hecho ganar a los agricultores algo más de una semana de riego. No es ningún respiro porque ellos están pensando en el mes de mayo que es cuando comienza la estación seca y cuando el pantano debería tener suficientes reservas. Los 43,60 litros recogidos en la zona de montaña no dan para eso -apenas acumularon 0,01 hectómetros cúbicos, quedando todavía por debajo al volumen de la pasada semana- , sin embargo, si sirvieron para que hoy, día que comienzan las restricciones consensuadas con la Junta de Andalucía como consecuencia de la sequía que atenaza a la Axarquía y al Guadalhorce, no haga falta regar. Tampoco tendrán que hacerlo en los próximos diez o doce días.

Hace dos semanas, los regantes conocieron que a partir de este mes contarían con el 60 por ciento del suministro que hasta ahora estaban utilizando. Esto supone repartir diez hectómetros entre todas las comunidades cuando antes tenían a su disposición 22 hectómetros. La medida se prologará hasta al menos febrero, que es precisamente en los meses en los que se necesitan menos riegos para los cultivos dado que la pluviometría es mayor. No obstante, según acordaron entonces, el sector agrícola y la administración seguirá manteniendo reuniones periódicas en función de la situación.

La medida se prolongará al menos hasta el mes de febrero

Con respecto a la aplicación de esta medida restrictiva, la fórmula convenida por ambas partes consiste en la instalación de un sistema de regulación de caudal en las tomas de riego existentes para regadío -medio centenar- por parte del sistema de explotación de La Viñuela. De esta forma, se controlará de forma efectiva el agua utilizada, en función de los parámetros acordados en la reunión que tuvo el comité de gestión a mediados de noviembre. En la práctica supone que cada comunidad, según las hectáreas que tenga para riego, dispondrá de unos determinados litros que se tendrán que repartir los agricultores que estén adscritos a ellas. El problema, según enfocan algunos, es que cuando se acabe la cantidad que tengan asignada, les cortarán el agua. Es decir, entre los agricultores de una misma comunidad tendrán que regularse para que les llegue durante todo el mes. De momento, quieren saber cuánto tienen asignada cada una de ellas.

Éstas son las segundas restricciones a la que el sector agrario de la Axarquía se enfrenta. A principios de abril de este año, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuando el pantano tenía un volumen de 66,5 hectómetros cúbicos - actualmente está tiene 38 lo que supone una capacidad del 23,03 por ciento de su capacidad - les comunicó que a partir del 12 de ese mes, los regantes de la margen derecha del Guaro tendrían cortado el riego mientras que para los de la izquierda sería el jueves. La medida, según reconoció el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio José Fiscal durante el verano había servido para conseguir el ahorro que se pretendía.

Para paliar este déficit hídrico que los agricultores van a tener para riego la Junta de Andalucía se ha comprometido a finalizar las obras pendientes de los pozos del Chíllar para poner el agua subterránea en uso así como las regeneradas. Para éstas, también anunció la pasada semana que se van a abrir ayudas del 60 por ciento dirigidas a como a los ayuntamientos o entidades locales en su condición de gestores infraestructuras tanto a los regantes que posean concesión o autorización para el uso "Estamos ahora en el punto de partida. Es el punto cero para que nosotros hagamos nuestros deberes constituyendo esa Junta Central que es tan necesaria. Y para que las administraciones lleven a cabo todas las actuaciones que llevamos años pidiéndoles. Si después de dialogar y en un periodo razonable no las acometieran, si tendríamos que acudir a otras medidas de presión", expuso Alejandro Clavero, presidente de la Comisión redactora de los Estatutos y Ordenanzas de la Junta Central de Usuarios de la Axarquía quien cree que "es momento de pensar en el futuro para que no vuelva a repetirse esta situación".