El reto de unir personas y tecnología para ganar dinero

La economía y la sociedad mundial actual no tiene nada que ver con la existente hace apenas una década y es radicalmente distinta a la de generaciones anteriores. Conocer qué está ocurriendo y, sobre todo, qué puede pasar a corto, medio y largo plazo es uno de los retos que cada año se marca Andalucía Management, un encuentro que ayer congregó a medio millar de directivos y empresarios de 275 compañías de la comunidad en el Palacio de Ferias de Málaga.

Bajo el lema El futuro se escribe en presente, arrancó las ponencias Jesús Vega, ex directivo de multinacionales como HP, Santander o Inditex y escritor, con el sugerente título de Party Business: el nuevo emprendimiento. Este experto destacó la importancia de promover la creatividad entre los empleados de las empresas y "construir un puente para poner al ser humano en el centro". En este sentido, aseguró que "las personas amamos los proyectos y nos encanta involucrarnos con lo que nos emociona".

Las empresas españolas suspenden en el proceso de transformación digital

El conocido economista Carlos Rodríguez Braun tomó el testigo e hizo especial hincapié en dos cosas. La primera, habitual en su día a día, fue criticar a los políticos. "No se pide que ayuden, basta con que no hagan mucho daño", expresó. Para probar su teoría recordó el crecimiento de Hong Kong y China, "donde decenas de millones de personas han podido dejar la pobreza extrema porque los políticos dejaron de fastidiar". El catedrático se mostró además "harto de los tópicos sobre que en Andalucía no hay empresarios" y destacó la "capacidad de adaptación e innovación de empresarios y empleados para salir de la crisis más importante en España desde la Guerra Civil".

Tras un descanso, tomó la palabra Juan Luis Polo, director general corporativo de Good Rebels. Afirmó que "los empresarios tenemos una gran batalla por delante que tenemos que gestionar directamente nosotros y es la de conseguir el mejor talento para mantenernos en el mercado". Polo abogó por "eliminar el concepto de jefe" en las compañías y darle total autonomía y libertad a los trabajadores siempre y cuando actúen con responsabilidad. En su empresa está funcionando, así como otros aspectos como la publicación de los salarios de todos los empleados, no tener horarios laborales al uso o dejar que los trabajadores se organicen sus propias vacaciones.

Elena Gómez del Pozuelo, consejera delegada en Bebé de París y presidenta de Womenalia, desmenuzó numerosas tendencias presentes y futuras que, como poco, tienen que hacer pensar a los empresarios a la hora de dirigir sus compañías. Subrayó que los jóvenes ya no quieren comprar casas o coches sino usarlas, que están desapareciendo intermediarios que no aportan valor por el tirón de Amazon, o que el mundo se dirige hacia el autoempleo. "El futuro está en la especialización, en cosas que no pueda vender Amazon o conocimiento que no pueda hacer Google", dijo. Gómez indicó que, según un estudio, las empresas españolas suspenden en transformación digital y "los mayores obstáculos son las personas y la cultura de la compañía". Antes del almuerzo se procedió a la entrega de los premios Andalucía Management. El premio al Desarrollo Empresarial fue para Genera Games, el de Empresa Familiar para Grupo Ximénez y el de Responsabilidad Social Empresarial para Hidralia.

Por la tarde, el catedrático de Economía y ex ministro Jaime Lamo de Espinosa, el jurista Antonio Garrigues y la directora dela Fundación Cruzcampo Mª Angeles Rodríguez de Trujillo debatieron sobre La empresa inteligente. Gestores excelentes. Lamo aseguró que "si una empresa tiene reputación y hace bien un producto siempre tiene nicho de mercado" y apuntó las ventajas de "luchar contra la adversidad" para progresar. Rodríguez de Trujillo afirmó que "está demostrado que las empresas que hacen acción social tienen más rendimiento económico y atraen más talentos", mientras que Garrigues reclamó a la Administración Pública que "sea más viva y eficaz" y aseguró que "la pesadez tecnológica se combate con enriquecimiento cultural". Cerró el encuentro el mentalista Javier Luxor, que dejó boquiabiertos a los asistentes.