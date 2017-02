Los retos en la lucha contra el yihadismo

El equilibrio entre libertad y seguridad ciudadana y la necesaria cooperación internacional en la lucha contra el yihadismo fueron ayer los objetos de unas jornadas organizadas por la asociación de magistrados Jueces para la Democracia. En un abarrotado salón de la Sociedad Económica de Amigos del País -Plaza de la Constitución de la capital- una catedrática de Derecho Internacional de la Complutense, otra de Málaga, el ex ministro Pérez Rubalcaba y un coronel analizaron los retos a afrontar en la lucha contra el terrorismo islamista bajo el título Libertad versus Seguridad o como afrontar los nuevos retos del Estado de Derecho.

La catedrática de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Mangas Martín abordó la importancia del equilibrio entre los tres ejes en los que debe estar sustentada la entrada de personas en la Unión Europea (UE): Libertad, seguridad y solidaridad. Y precisamente coincidió en afirmar que "hemos descuidado los tres". La catedrática recordó la obligación que tienen todos los países de "controlar quién entre y sale de su territorio", pero no sólo los estados que conforman la UE sino "todos los países civilizados para que después pueda funcionar la libertad". Momento en el que la experta arremetió contra la gestión de refugiados realizada por Turquía y Grecia, y en su momento por Italia.

"No se puede hacer lo que hizo Turquía, que salieron de cualquier manera, lo que por otro lado favoreció a sus redes de tráfico de personas, porque tiene unas fronteras muy controladas para la entrada pero para la salida se vuelve porosa", matizó. Mientras que "Grecia no cumplió con sus obligaciones". "Ahora no tenemos seguridad porque se han roto las reglas y en consecuencia hemos perdido muchas libertades", arguyó.

A los refugiados los catalogó la catedrática madrileña como los perdedores de esta mal gestionada crisis, en la que se han acabado mezclando "inmigrantes y refugiados". Y recordó las políticas migratorias de otros países en los que se les da prioridad a los refugiados sobre los inmigrantes. A su modo ver la protección de los refugiados, la necesidad de darles seguridad, debe ser una prioridad sobre las personas que van mejorando mejorar en su calidad de vida.

A pesar de las diferencias insalvables entre el terrorismo de ETA y el yihadismo, la lucha contra el primero le ha servido a España para afrontar el segundo. El ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba centró su intervención en la importancia de la prevención en la lucha contra el terrorismo y como eso "lo hemos aprendido desgraciadamente con dolor".

La mejor prevención: una buena integración, conseguir una identidad con la que se pase de "musulmanes en España a musulmanes de España", aseguró el socialista. Precisamente en ese punto puso el acento en su intervención el coronel Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, porque todavía "estamos en la primera generación de inmigrantes y tenemos que trabajar sobre la siguiente".

Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional de la UMA y asesora del Consejo de Europa, abordó la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y alabó la política antiterrorista española, que está sirviendo de ejemplo a otros países. Al igual que Rubalcaba especificó que para avanzar hay que poner el acento en la prevención, un tema sobre el que por fin los países están empezando a fijarse